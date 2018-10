Tras el descanso, Boca Unidos retoma los entrenamientos

Después de unos merecidos días de descanso tras la victoria ante Gimnasia y Tiro de Salta, el plantel de Boca Unidos retomará hoy a los entrenamientos pensando en la segunda ronda de la zona 4 del Torneo Federal "A".

El cuerpo técnico que encabeza Carlos Mayor decidió darle dos días libres, y hoy volverán a las prácticas a pesar de que recién el domingo 28 volverá a competir, cuando inicie su participación en la segunda rueda del Federal A, que lo mantiene como gallardo puntero e invicto, con 22 unidades, diez más que su escolta Crucero del Norte, aunque los misioneros deben jugar este fin de semana para ponerse al día.



Boca Unidos entrenará con la tranquilidad que dan los triunfos y el obtenido ante Gimnasia y Tiro sirvió para robustecer el elevado estado anímico. Nicolás Ledesma, uno de los integrantes del equipo titular, dejó sus impresiones luego de la victoria sobre los salteños el domingo. Remarcó que el presente feliz de Boca Unidos en el torneo se debe al buen trabajo que vienen cumpliendo.



“Desde el comienzo encaramos un trabajo que tuvo su origen en la pretemporada, buscando la idea de juego que estamos aplicando ahora y que tan buenos resultados está dando. Terminó una rueda, ahora hay que descansar y encarar lo que venga de la mejor manera”, dijo el delantero que se entiende muy bien con Cristian Núñez en el ataque.



También hizo un repaso de los ocho partidos de la primera rueda indicando que “la actitud, el saber, el confiar en el grupo, en todos los que están jugando y no bajar los brazos, es todo mérito del trabajo que se viene haciendo. Hay que seguir buscando esa solidez, seguir trabajando y puliendo cosas”.



En lo que hace al partido contra Gimnasia y Tiro, Ledesma comentó lo ocurrido en el segundo tiempo, en el que a criterio suyo “por momentos ellos lo manejaron pero sin generar peligro. Siempre hablamos de cuidar el arco y mantenerlo en cero, por suerte se viene haciendo bien. Tenemos una idea de juego y hay que seguir sosteniéndola y en base a eso seguir mejorando”.



En cuanto al desempeño del equipo en esta primera seguidilla de partidos dijo: “Ligamos mucho ganando sobre la hora, creo que eso fue mérito de no bajar los brazos y siempre querer ganar”. A la vez, mantuvo la mesura al advertir que “todavía no se ganó nada, fue un excelente arranque, tenemos que seguir así”.



Sarmiento se quedó con el clásico chaqueño



Sarmiento se adueñó del clásico de la capital chaqueña al derrotar en condición de visitante a For Ever 3 a 1, en partido postergado de la sexta fecha. El decano se puso en ventaja desde el inicio, con un gol convertido por Sebastián Parera. Sobre el final de la etapa, su arquero Juan Carrera le atajó un penal a Matías Pato. En el complemento, el local igualó a través de Nicolás Saiz, pero Sarmiento desequilibró con anotaciones de Federico López y Gonzalo Cañete. En el conjunto albinegro fue expulsado sobre el final Claudio Verino.



Goleó Crucero



Crucero del Norte se despachó con una goleada de 4 a 0 sobre Altos Hornos Zapla de Jujuy, en un partido jugado en Santa Inés por la octava fecha del certamen. Osvaldo Miranda, en dos ocasiones, Federico Martínez y Alejandro Pérez, convirtieron los goles del escolta de Boca Unidos.



La fecha se cerrará el viernes 19



La octava fecha, penúltima de la primera rueda de la zona 4 del Torneo Federal A se completará recién el próximo viernes 19. La razón es que recién este domingo For Ever y Sarmiento jugaron en Resistencia el partido pendiente de la sexta fecha, que se postergó por la participación del decano en la Copa Argentina. El viernes desde las 16, el escolta de Boca Unidos, Sarmiento, visitará a San Jorge en San Andrés, Tucumán, mientras que a partir de las 21.30, For Ever recibirá a San Martín de Formosa.



