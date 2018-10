Ricardone: "La defensa somos los once"

Se acabó la primera rueda del Torneo Federal A para Boca Unidos que con su triunfo 2 a 0 como local sobre Gimnasia y Tiro de Salta igualó una marca histórica de siete victorias consecutivas que data del año 2007. En aquellos registros, como en los actuales, se encontraba el futbolista chaqueño Rolando Ricardone, uno de los referentes en la historia reciente del club aurirrojo.

La seguidilla ganadora se dio entre abril y junio de 2007, en el Torneo Argentino B, y terminó con el ascenso de Boca Unidos. El equipo dirigido por “Pomelo” Arsenio Ribeca hilvanó siete éxitos consecutivos en su camino al Argentino A: 3-2 ante 9 de Julio de Morteros, 3-2 y 4-2 contra Textil Mandiyú, 3-2 y 2-1 ante Cadetes de Mar del Plata, y los triunfos en las finales 1-0 y 2-0 contra Central Córdoba de Santiago del Estero.



Ricardone y su comprovinciano Cristian Núñez son dos de los integrantes de aquel recordado plantel que aún siguen vigentes en Boca Unidos. El domingo en rueda de prensa al ser consultado al respecto, el “Gordo” Ricardone se sinceró y emocionó: “No tenía ese dato, la verdad, me llena de orgullo, me agarra piel de gallina”, expresó. “Para mi hablar de la historia del club es muy importante, y a uno el haber colaborado con esos ascensos lo llena de orgullo, y la verdad que si llegamos a la misma marca es muy meritorio porque este plantel se lo merece”, remarcó.



El actual plantel dirigido por Carlos Mayor ya superó la racha ganadora del Argentino A 2008-2009, el del ascenso a la Primera B Nacional, cuando entre noviembre y diciembre de 2008 el equipo de Frank Darío Kudelka consiguió cinco triunfos en fila: 2-1 a 9 de Julio de Rafaela, 3-0 a Juventud de Pergamino, 1-0 a Libertad de Sunchales, 5-1 a Real Arroyo Seco y 2-0 a Ben Hur de Rafaela. Para Ricardone estos buenos registros y el presente del Aurirrojo significan un bálsamo para el plantel luego del dolor que caló hondo con la pérdida de la categoría en la B Nacional.



“Los que nos quedamos sufrimos mucho el torneo pasado con el descenso, la pasamos muy mal, quedamos a poner la cara, con los que vinieron y los chicos del club, que yo en su momento decía que lo peor que podía pasar era para los más chicos, que iban a tener que poner la cara en este momento ta difícil, y la verdad que lo están haciendo como hombres y eso a nosotros nos llena de orgullo”, expresó el futbolista de 37 años.



- “La defensa somos los once”



Otra de las marcas de la actualidad en Boca Unidos son los 549 minutos que acumula el arquero Alejandro Medina y la defensa aurirroja sin recibir goles. Además, le anotaron un solo gol (Osvaldo Miranda de Crucero del Norte) en sus ocho partidos disputados hasta el momento. “La defensa somos los once”, subrayó el “Gordo”, quien explicó que “la presión empieza desde allá arriba y lo que trabajamos en la semana de tratar de ser un equipo de 20, 30 metros, compacto, y que tiene que saber en que momento presionar y cuando replegarse y darle la pelota al rival, porque tenemos una cancha grande e inmensa, y sabemos que cuando el rival entra en cierta zona del campo hay que presionar”.



En los dos goles contra Gimnasia, el equipo trasladó la pelota por un sector de la cancha y terminó la jugada por el opuesto. En ambas jugadas el carrilero Gustavo Mbombaj fue el encargado de asistir tanto a Fabio Godoy como a Fabrizio Palma. “Este sistema nos da eso, cuando estamos en ataque los tres de atrás más Martín (Ojeda) tenemos que estar muy atentos, y el resto del equipo hace la cancha ancha para llegar por afuera y terminar por adentro”, expresó Ricardone, y ahondó en que “adentro tenemos con qué, ya que los delanteros están muy bien, al igual que los chicos que están esperando su oportunidad, entonces Boca te da esa sensación de que en cualquier momento va a marcar un gol y eso nos tranquiliza a los de abajo”.

Boca Unidos disfrutará de una fecha de descanso con la tranquilidad que la brinda su liderazgo y el invicto en la Zona 4. Luego vendrá el choque como local contra Chaco For Ever en el comienzo de las revanchas y para Ricardone el momento de la verdad, dado que “obvio que cada vez se va a hacer más difícil, porque los rivales ya saben a lo que jugamos, nos tienen estudiados, vienen a presionarnos, quizás hoy por ahí se hizo un partido más trabado, la cancha no estaba tan linda, y por momentos hicimos el juego que más nos convenía a nosotros, y cuando hay que luchar no le esquivamos, como el otro día en Formosa, y cuando se puede jugar se juega, pero si hay que ponerse el overol, nos ponemos el overol”, concluyó.



