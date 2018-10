Boca Unidos marcó el camino en la primera rueda

Solamente perdió dos puntos de los 24 que disputó. Nadie le pudo ganar. Tiene un estilo de juego bien marcado, en el que sobresale el eficaz dispositivo defensivo, más el respaldo de un arquero que da seguridad y jugadores que aprovechan las oportunidades en ataque.

Después de la semana en que tuvo fecha libre, el plantel de Boca Unidos reanudará hoy los entrenamientos con vistas al encuentro que en el inicio de la segunda rueda sostendrá el domingo con Chaco For Ever, que viene de ganar el partido pendiente a San Martín de Formosa. Los dirigidos técnicamente por Carlos Mayor cumplieron una primera rueda excepcional, en la que solamente dejaron en el camino dos puntos de los 24 que jugaron. Y, justamente, fue en Resistencia en la fecha inaugural del campeonato frente a For Ever, con el que empató sin abrir el marcador. Después de ahí le ganó sucesivamente a Crucero del Norte, San Jorge (en Tucumán), Juventud Antoniana de Salta, Sarmiento (en Resistencia), Altos Hornos Zapla de Jujuy, San Martín (en Formosa) y Gimnasia y Tiro de Salta.



Es el equipo que más puntos sumó (22) de los 36 clubes que participan del Federal A y es quien mejor diferencia de goles tiene: +9. Producto de un funcionamiento colectivo solidario, con un sistema de tres en el fondo, dos laterales volantes que se complementan muy bien con el doble cinco y el “enganche”. En tanto cuenta con dos atacantes, que a su vez son los que primero marcan en la presión alta que emplea el equipo.



Esto hace que Boca Unidos tenga buena contención en el medio y su defensa se muestre segura, comandada por la solvencia de Oscar Garniello, bien complementado por el temperamento de Rolando Ricardone y el oficio de Leonardo Baroni. Todo con el respaldo de un arquero sobrio y seguro como es Alejandro Medina.



En la zona media el juvenil Martín Ojeda se ganó el puesto y junto con Martín Fabro forman el doble cinco, con éste último soltándose seguido a la zona de definición. Fabio Godoy, otro chico que se ganó el puesto, y Gustavo Mbombaj, cumplen cubriendo sus respectivas bandas. Tanto para marcar, como cuando se mandan acompañando en ataque.



Como enlace entre el mediocampo y los delanteros se está acoplando Gerardo Maciel, que de a poco le fue tomando la mano al puesto y es quien le da el cambio de ritmo al equipo de tres cuartos de cancha en adelante. Mientras que adelante se desempeñan Nicolás Ledesma, un atacante veloz e incisivo que también aporta lo suyo tapando la salida de los equipos rivales.



A su lado cuenta con el oficio y capacidad de Cristian Núñez, quien a principio de temporada era una tercera opción y con el transcurrir de los partidos fue ganando el puesto. Tanto que hoy es uno de los jugadores que incidió para este buen presente de Boca Unidos. Es un delantero que sabe jugar y que además hace jugar a sus compañeros.



Por si esto fuera poco, como lo dice su entrenador Boca Unidos tiene un plantel corto, pero rico y la prueba es que cuando Mayor les dio minutos en cancha cumplieron. Es más, algunos hasta entraron y convirtieron goles importantes como los que hicieron Julio Cáceres y Gonzalo Ríos. A esto hay que agregarle a los pibes del club, que conocen cómo juega el equipo y lo que deben hacer cuando se recurre a ellos. Por todo esto, más la muy buena pretemporada que desarrolló, es que Boca Unidos cumplió una estupenda primera rueda y a partir de este fin de semana intentará revalidarla con nuevos triunfos.

