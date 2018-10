Se confeccionaron los cruces de octavos del Provincial

El sábado la sede de la Liga de Curuzú Cuatiá albergó una nueva sesión de la mesa directiva de la Federación Correntina de Fútbol. En la oportunidad se conocieron las llaves de octavos de final del torneo Provincial. También se informó sobre el Femenino que arrancará en noviembre.

En la jornada del sábado la mesa directiva de la Federación Correntina de Fútbol sesionó en la ciudad de Curuzú Cuatiá, en una reunión de la que se informaron los cruces de los octavos de final del Torneo Provincial, que ya está en marcha y clasificará a dos equipos al Regional Federal Amateur 2019.



En principio el presidente federativo Edgardo Corradini informó a los consejeros presentes que en el transcurso de la semana participará en Buenos Aires de una nueva sesión del Consejo Federal, en la que tendrá novedades respecto de la situación jurídica y económica de las ligas y clubes afiliados, en el límite del plazo otorgado por el ente madre del fútbol del interior para la regularización de las mismas.



Recordó a los consejeros que las ligas que no hayan logrado reunir todos los requisitos durante este período quedarán desafiliadas y los clubes no podrán acceder a las plazas del Torneo Federal Regional Amateur 2019, por lo tanto esto incidirá en la continuidad del actual Torneo Provincial de Primera División que otorga dos plazas para dicho certamen.



De este modo, se procedió a explicar la continuidad del certamen ya con su segunda fase (octavos de final) y se confirmó que los cruces serán por cercanía geográfica. Luego se sortearon las localías y se estipuló que el equipo con menor numeración definirá la llave de local. Los números sorteados fueron los siguientes: 1- La Academia de Saladas, 2- Sportivo Santa Lucía (Liga Goyana), 3- Puente Seco de Paso de los Libres, 4- Victoria de Curuzú Cuatiá, 5- Curupay de Capital, 6- Apinta de Mercedes, 7- Sportivo Unión de Bella Vista y 8- Capital II (Cambá Cuá o Deportivo Popular).



Además se sortearon los números para los equipos que surgen de la primera fase (en disputa hasta el fin de semana), y resultaron: 9- El Porvenir de Esquina, 10- Defensores de San Roque (Liga Bellavistense), 11- Esquina Football Club, 12- Progreso de Monte Caseros o Palermo de La Cruz, 13- Carlos Gallini de Santo Tomé o San Martín de Virasoro, 14- Atlético Mburucuyá (Liga Correntina), 15- San Lorenzo de Monte Caseros o Ferro/Pumitas de Paso de los Libres, y 16- Luz y Fuerza de Virasoro o Yacyretá de Ituzaingó.



Al mismo tiempo se oficializaron los cruces de octavos de final que serán los siguientes: Esquina Football Club vs. Sportivo Santa Lucía; El Porvenir vs. Sportivo Unión; Curupay vs. Defensores de San Roque; Capital II vs. Ganador de 16; Victoria vs. Ganador de 12; Puente Seco vs. Ganador 13; Apinta vs. Ganador de 15; Atlético Mburucuyá vs. La Academia. Teniendo en cuenta que el segundo clasificado por el torneo capitalino aún resta definirse, el próximo fin de semana se jugarán siete partidos y el cruce entre este equipo y el ganador de Luz y Fuerza vs. Yacyretá será reprogramado.



Femenino



En la reunión se avanzó en cuanto al Torneo Provincial de Primera División Femenino, que se disputará en una primera fase con distintas zonas y subsedes. El certamen comenzará en la última quincena del mes de noviembre y las zonas se disputarán en Ituzaingó (4 clubes locales y 2 de Capital); Gobernador Virasoro (3 locales, más representantes de Santo Tomé y La Cruz); Monte Caseros (2 locales, 2 de Paso de los Libres, más representantes de Sauce y Curuzú Cuatiá); Bella Vista (2 locales, 2 de Esquina, más representantes de Mercedes y San Roque). Durante la mañana del sábado, en la misma sede de la Liga de Fútbol de Curuzú Cuatiá, el director técnico matriculado Salvador González (Liga Correntina), disertó sobre cuestiones vinculadas al fútbol femenino AFA.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes