Ferroviario suma refuerzos importantes para el Regional Amateur

El "tren verde" tiene prácticamente armado el plantel, hay refuerzos importantes, entre ellos el goleador ex Mandiyú, Hugo Troche. El "verdolaga" compartirá zona con Cambá Cuá, Mandiyú y Curupay.

Con­fir­ma­da su par­ti­ci­pa­ción en el fla­man­te Tor­neo Fe­de­ral Re­gio­nal Ama­teur 2019, los di­ri­gen­tes de Fe­rro­via­rio se abo­ca­ron a ar­mar el plan­tel pa­ra con­for­mar un equi­po com­pe­ti­ti­vo e in­cor­po­ró a va­rios ju­ga­do­res que es­tu­vie­ron en el Fe­de­ral A con Man­di­yú y otros de co­no­ci­da tra­yec­to­ria en la re­gión co­mo el go­le­a­dor Hu­go Tro­che, ex Man­di­yú, quien ju­gó en Spor­ti­vo Pa­tria de For­mo­sa.



El pre­si­den­te del “Tren Ver­de”, Yury Kordy­las, quien con­for­ma una du­pla téc­ni­ca con Gus­ta­vo Me­za (fla­man­te gra­dua­do co­mo DT), vi­ce­pre­si­den­te del club. Al­go inu­sual que sien­do los prin­ci­pa­les di­ri­gen­tes del club tam­bién se ha­gan car­go de la con­duc­ción téc­ni­ca pa­ra un tor­neo com­pe­ti­ti­vo co­mo se­rá el Re­gio­nal Ama­teur.



Yury Kordy­las in­di­có que ya tie­ne acor­da­do con los ju­ga­do­res y que hay una re­no­va­ción o cam­bio im­por­tan­te en el lis­ta­do de ju­ga­do­res: “Has­ta el mo­men­to he­mos arre­gla­do con el ar­que­ro Cris­tian Maz­zón, los ex­de­fen­so­res de Man­di­yú Juan Pa­blo Ro­drí­guez (mar­ca­dor cen­tral), Ema­nuel Ta­ra­bi­ni (la­te­ral iz­quier­do o se­gun­do mar­ca­dor cen­tral), Gon­za­lo Ra­mí­rez (la­te­ral vo­lan­te por iz­quier­da). Tam­bién vuel­ven al club Yo­el Ba­da­ró (mar­ca­dor cen­tral) y Her­nán Va­len­zue­la (La­te­ral vo­lan­te por iz­quier­da)”.



Con­ti­nuan­do con los nom­bres que re­for­za­rán el equi­po de Fe­rro­via­rio, Kordy­las men­cio­nó que tam­bién die­ron el ok pa­ra ju­gar en el club “el de­lan­te­ro Ni­co­lás Fe­rrey­ra (ex Man­di­yú); el la­te­ral vo­lan­te por de­re­cha Ni­co­lás Mon­ge (vuel­ve de Ju­ven­tud An­to­nia­na de Sal­ta); Mar­tín Ku­chak (es­tu­vo ju­gan­do en Cu­ru­pay); Ale­jan­dro Ava­los, ju­ga­dor pro­ve­nien­te de Cen­tral Nor­te de Sal­ta. El ex­go­le­a­dor de Man­di­yú Hu­go Tro­che (vie­ne de Spor­ti­vo Pa­tria de For­mo­sa), el de­lan­te­ro Ra­úl Acos­ta (ex All Boys, Man­di­yú) y Fran­cis­co Eri­val­do De Sou­sa (ju­gó es­te año en Cam­bá Cuá y lue­go pa­só a Ju­ven­tud An­to­nia­na de Sal­ta”.



Ca­be agre­gar que del an­te­rior Fe­rro­via­rio, so­la­men­te es­ta­rán Lu­cio Gó­mez, el ex Man­di­yú, que pue­de ju­gar co­mo de­lan­te­ro o me­dia pun­ta; Her­nán Va­len­zue­la, re­cu­pe­ra­do de una le­sión; Os­val­do Chá­vez y Er­nes­to Re­ta­mo­zo. Mien­tras que Gui­ller­mo Ba­rre­to, Víc­tor Mon­tiel, Hu­go He­rre­ra y Adrián Ace­ve­do quie­ren se­guir en Cam­bá Cuá y “es­ta­mos con­ver­san­do so­bre eso”, di­jo Kordy­las. Lo cier­to es que Fe­rro­via­rio ar­mó un plan­tel más que in­te­re­san­te y al pa­re­cer el ob­je­ti­vo es me­jo­rar lo bue­no que ha re­a­li­za­do has­ta aho­ra en com­pe­ten­cias de es­te ti­po.



