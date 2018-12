Marcelo Herrera se abre camino en San Lorenzo

Con sólo 20 años, el joven defensor empieza a cristalizar sus sueños. Ya debutó en la primera en la Superliga y ahora con Jorge Almirón de DT buscará consolidarse en la división superior.

Dale pasá, vení, tomala”, se escuchaba decir a un pibe que jugaba a la pelota con sus compañeritos de la infancia en esa popular barriada en la canchita del barrio Unión, ubicada en Cazadores Correntinos, a una cuadra de la avenida Maipú. Nos referimos a Marcelo Andrés Herrera, que hoy, unos dieciséis años después, ya debutó en la primera de San Lorenzo de Almagro jugando en la actual Superliga, empezando a hacer realidad el sueño de tantos pibes correntinos que anhelan llegar un día a jugar en la primera división.

Era chiquito pero ya empezaba a insinuar lo que sería el fútbol en su vida, desde que empezó a acompañar a su papá Marcelo Hugo cuando este jugaba en Textil Mandiyú los torneos argentinos y que lo llevó a ser desde entonces hincha del equipo “albo”. Hoy, unos 16 años después, Marcelo se abre camino en San Lorenzo de Almagro y sólo tiene palabras de agradecimiento para su familia y su representante Rudy Chamorro por el feliz presente que está viviendo.



- ¿Quiénes componen tu familia?

Mi abuela nana, mi papá Marcelo, mi mamá Andrea y mi hermana Iris.



- ¿Cómo fueron tus comienzos?

Empecé a correr a la pelota en la canchita del barrio Unión que está justo enfrente de mi casa. Allí jugaba con mis compañeritos de la infancia Gonzalo, Martín, Alexis y los chicos del barrio, imposible nombrar a todos.



- ¿Y tu llegada a San Lorenzo?

Se produjo después de una prueba en la cancha de Rivadavia. Me fui a Buenos Aires con quien hoy es mi representante (Rudy Chamorro). Tenía sólo 15 años y empecé a jugar en la 5ª división.



- Después de años de esfuerzo y entrenamientos debutaste en primera ¿Qué sentiste ese día?

Sentí una emoción única, fue una mezcla de sentimientos que se me pasó por la cabeza. Superando todo lo malo que pasé; poder debutar en un club tan grande como es San Lorenzo y ver a mis padres en la tribunas como en mis comienzos fue lo mejor. Algo que nunca en la vida voy a poder olvidar. No se puede decir con palabras todo lo que me ocurrió en ese hermoso momento.



- ¿A quién enfrentaron?

Fue el 21 de septiembre de este año. Enfrentamos a Patronato de Paraná y con una victoria 3-2. La verdad que todo el grupo me apoyó, pero en ese momento me aconsejaban mucho “Nico” Blandi y el “Tucu” Zalazar.



- ¿Que tal el plantel?

La verdad que en el equipo hay una competencia sana. Los grandes apoyan a los pibes sin egoísmo.



- ¿Qué te dejó como entrenador el “Pampa” Biaggio?

Al “Pampa” le voy a estar agradecido toda la vida por haberme dado la oportunidad de debutar en primera y por los consejos que me brindó siempre.



- ¿Y tu impresión sobre Almirón?

Observo su forma de trabajar del día a día. Es un técnico con mucha trayectoria. Creo que sabe mucho y que lo voy a seguir conociendo a medida que vaya trabajando junto con los demás compañeros.



- ¿Tus aspiraciones?

Mis aspiraciones son poder consolidarme en la primera de San Lorenzo y para ello día a día voy a esmerarme para ir incorporando cosas que me permitan responder a la confianza de los que creen en mí. Siempre voy a intentar de dar lo mejor en beneficio del conjunto.



- ¿Hincha de qué equipo sos?

Desde que acompañaba a mi papá cuando jugaba y se iba a entrenar en Mandiyú empecé a encariñarme y me hice hincha del “albo”.



- ¿Un ídolo?

Dany Alvez, el exjugador del Barcelona que hoy está en el Paris Saint Germain. Es un lateral que sabe transitar la banda, que además de marcar sabe proyectarse y resolver cada vez que se manda hacia campo rival. Las palabras de Marcelo Andrés Herrera encierran agradecimiento y reconocimiento hacia quienes lo apoyaron para que hoy esté donde está. Pertenece a una familia futbolera y ojalá siga esperándose para incorporar día a día cosas que le sirvan para llegar a lo más alto.



Fuente: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes