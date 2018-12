Maxi Meza se despidió de Independiente

El mediocampista agradeció en la red social Instagram al Rojo por los “2 años, tres meses y 10 días” de estadía en el club. “Me llevo cosas importantísimas que me ayudan a seguir creciendo como futbolista”, escribió el jugador que se desempeñará en Rayados de Monterrey.

Maximiliano Meza agradeció a Independiente por los “2 años, 3 meses y 10 días” de su estadía en el club de Avellaneda, señaló que se lleva “cosas importantísimas” que lo ayudan “a seguir creciendo como futbolista y como persona”, y afirmó que “no es un adiós, sino un hasta luego”. El mediocampista viajará en las próximas horas a México para firmar un contrato con Rayados de Monterrey, que lo ligará por cinco años a la entidad azteca y decidió publicar una carta en la red social Instagram.



“Me llevo cosas importantísimas que me ayudan a seguir creciendo como futbolista y como persona: como son los amigos, valores, el respeto que me tuvieron siempre”, publicó el correntino en la red social. “¡Qué difícil escribir o hacer un comunicado de mi despedida, pero a la vez es más que nada un agradecimiento de lo que fueron estos 2 años, 3 meses y 10 días con este maravilloso club! Principalmente quiero dar las gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, preparadores físicos, cuerpo médico, utileros, que sin ellos nada de lo que viví estos años hubiese sido posible!”, expresó en la publicación.



El jugador continuó diciendo en la carta: “También a toda esa gente que no es la cara visible, pero que trabaja para que nosotros tengamos todo a disposición y no nos falte nada. He vivido cosas increíbles y más allá de lo que hemos ganado como trofeo, me llevo cosas importantísimas que me ayudan a seguir creciendo como futbolista y como persona: como son los amigos, valores, el respeto que me tuvieron siempre siento que me quedarán marcado a lo largo de mi carrera!”. “Hoy en lo personal siento que me voy vacío porque hasta el último día traté de dar todo por esta camiseta, pero también con la conciencia tranquila el saber que esta transferencia más allá de que sea un logro para mí, también sé que es un gran beneficio para Independiente”, reveló.



Luego manifestó: “Es una de las maneras de agradecer por como me trataron todo este tiempo y por darme la posibilidad de vivir este año, por vivir lo máximo y lo que todo jugador sueña en el fútbol. Por último, agradecer al hincha del Rojo, la verdad no tengo nada que reprochar y nunca lo haría porque siempre sentí el cariño y el apoyo que tuvieron y tienen hacía mí. ¡Se merecen siempre lo mejor! ¡Esto no es un adiós, sino un hasta luego”. Meza llegó al Rojo procedente de Gimnasia y Esgrima La Plata por una cifra cercana a los tres millones de dólares y ahora marcha al fútbol mexicano por un monto global de doce millones de la misma moneda.



