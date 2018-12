Sánchez Paredes contó sobre su experiencia en Andorra

Le surgió la posibilidad de irse a jugar al exterior, “no me quedaba otra que irme por primera vez a otro lugar fuera del país”, dijo y encaró la experiencia, que para él constituyó “un logro muy importante. Fui a jugar al Fútbol Club Encamp en un lugar no muy futbolero”.

Cómo Diego Sánchez Paredes no acordó con algún club de la región, le surgió la posibilidad de ir a jugar a Andorra, un pequeño país soberano del Suroeste de Europa y accedió a jugar por primera vez en el exterior. Fue a un estado que tiene una población estimada en 100.000 habitantes distribuidos en casi 500 km2 entre España y Francia en el Suroeste de Europa. De vacaciones en Corrientes, se reencontró con su familia después de varios meses y por ahora es incierto su futuro. Si consigue club en la zona o países limítrofes es probable que se quede, de lo contrario el 8 de enero tendría que volver al Fútbol Club Encamp de Andorra.



“Es una liga algo amateur, recién ahora se está profesionalizando y lo bueno que tiene es que participan pocos equipos y jugás tres partidos contra cada uno de ellos. Si salís campeón tenés la posibilidad de ir a la Pre-Champions y el subcampeón clasifica para la Pre-UEFA. Además hay otro torneo que se llama la Copa Andorrana contra clubes de la zona y si te consagras campeón tenés otro cupo para la Pre-UEFA. Es un evento importante porque en dos o tres partidos te podés meter en una competición europea”, explicó Diego.



El exjugador de Boca Unidos dijo que al comienzo le costó adaptarse; “los entrenamientos son otros, hay otro juego, la cancha por ahí es sintética por el frío, la nieve (está situado en los pirineos), el piso es más duro. Tuve la mala suerte de entrar en el debut y salir contracturado, sentí el cambio y aparte yo me fui sin hacer un trabajo de pretemporada. Todo eso creo que me jugó en contra, pero con el correr de los partidos me fue bien, pude sumar minutos que es lo que yo fui a buscar”.



Encamp está entre los últimos en el torneo. “Recién ahora tomó el equipo un grupo asesor y llevó jugadores, la mayoría no pudo fichar, se complicó un poco por los papeles y estamos peleando con lo que tenemos. El año que viene es probable que puedan ficharse y entonces entraremos de lleno al torneo. Yo me fui por estos tres meses, tengo un año de contrato pero si me sale algo más beneficioso en lo económico y en lo futbolístico voy a tomar una decisión. Por ahora sigo perteneciendo al Encamp y de no conseguir club acá en la Argentina, Chile o Paraguay, no me va a quedar otra que ir de nuevo hacia aquellos lados”, explicó dando detalles de su situación.



También sostuvo que en Andorra el ingreso económico de un futbolista no es mucho porque no es un país futbolero como España o Francia, es un nación pequeña que por ahí no le da mucha importancia al fútbol, aún cuando tiene fácil acceso a la competición europea”. Sánchez Paredes admitió que le costó bastante adaptarse, “extrañé bastante, sobre todo porque es la primera vez que salí del país. Es todo nuevo para uno, es otro mundo, me fui solo y hay chicos argentinos, como “Tommy” Lanzini (hermano de Manuel el ex River Plate). Uno de los asesores era el “Pipa” Gancedo (Leonel), junto con Saviola”. Encamp está entre los últimos en el torneo pero piensa reforzar apuntando a jugar la Copa.



Diego dijo que la chance de volver a jugar en Sudamérica están, “no se si en Argentina porque las cosas están un poco complicadas, está difícil porque hay dos cupos nomás, pero si por ahí tengo suerte, siempre que sea para mejor vamos a sentarnos a hablar para acordar algo, si conviene o no”. “No hablé con la gente de Boca Unidos. Sé que ahora el equipo está bien, cuando empiecen la pretemporada voy a pasar por el club para hablar con ellos. La verdad que me alegra que le vaya bien, es un club que no tendría que haber descendido en su momento. A mí personalmente me dolió mucho porque hice todas las inferiores ahí y fue muy duro pero son cosas del fútbol y uno debe tratar de sobrellevarlo. Creo que hasta el 8 de enero voy a estar acá para esa fecha me tendría que presentar allá (Andorra) si es que vuelvo”.



“Por ahora la situación es indefinida. Puede surgir algo de algún club de la región, Chile, Paraguay, en el que hay un fútbol más competitivo”, dijo, aunque no descartó que si vuelve en algún momento “un empresario te pueda ver jugar y le gusta con los contactos que ellos tienen te pueden colocar en algún lado. Tanto Saviola como el “Pipa” Gancedo se portaron bien conmigo, me brindaron su apoyo”.



Sánchez Paredes comentó que rescindió con Boca Unidos con la idea de buscar otro horizonte, “tengo 27 años y de quedarme no sabía si sería conveniente para mí; esperé hasta lo último; tuve la oportunidad de irme a Paraguay pero surgió un problema cuando estaba todo acordado. Entonces apareció el “Negro” Gómez, que es amigo de “Pipa” Gancedo y gracias a Dios para mantenerme en actividad surgió lo de Andorra y tomé la decisión de irme”.



Andorra es un país diferente, “dicen que es uno de los más seguros que existen. Uno no ve siquiera un perrito suelto, podés caminar tranquilamente, acá a veces tenés que esperar que pasen todos los autos y allá automáticamente te dejan pasar. El paisaje es diferente, el clima y el trato es muy respetuoso y es lo que más valoro”.



Fuente: Diario Epoca



