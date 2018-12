El calendario 2019 de la FeCoF

Mirando hacia la próxima temporada, la Mesa Directiva de la Federación Correntina de Fútbol (FeCoF) oficializó ante los consejeros el calendario deportivo y, en la última sesión ordinaria, puso a consideración el programa. El mismo es un bosquejo, y el tema Re-Copa Correntina quedará a determinar su formato.

Al mismo tiempo, se habló de la posibilidad de cambiar el sistema del Torneo de Primera División, ya que, a comparación de este año, se pierden los derechos adquiridos de equipos que venían del ex-Federal B. Pero, como hay tiempo aún, esto se analizará más adelante.



El calendario



El detalle de competencias para el año venidero dado a conocer por la FeCoF indica que en marzo se jugará la Recopa Correntina.

En abril será el turno del campeonato de la categoría Sub 11 (clase 2008).

En mayo se desarrollará el torneo de la categoría Sub 12 (clase 2007).

En junio se jugará el torneo de la categoría Sub 13 (clase 2006).

Entre julio y agosto, la etapa provincial del campeonato nacional de la categoría Sub 15 (clase 2004).

En Septiembre está previsto el desarrollo de la competencia de la categoría Sub 17 (clase 2002).

En octubre se disputará el torneo de Primera División – categoría libre.

En noviembre será el Provincial Femenino (categoría libre).



