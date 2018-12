Mandiyú tendrá un cuerpo técnico que trabajará gratis

El presidente de Mandiyú, Juan Ignacio Igarzabal, confirmó la incorporación de Daniel Parra como Director Técnico, junto a Pablo Sierra, Diego Benitez y Jorge Bobadilla. “Van a trabajar gratis, ofrecieron traer insumos de trabajo y un predio para entrenar”, afirmó.

Luego de diversas reuniones y de sondear posibles candidatos al puesto, la dirigencia del "albo" decidió apostar a este grupo de trabajo. “Son históricos del club que vienen a dar una mano, porque creemos que la mejor manera de afrontar este momento es participando del torneo”, sostuvo Igarzabal. Además aclaró que no recibirán ninguna ayuda por parte del Gobierno provincial y que buscarán ingresos en sponsors privados. “con el Gobierno no hemos cerrado nada, tomamos la decisión de ir practicante a pulmón con sponsors privados y con apoyo de la comisión directiva”, aseveró.



“El próximo objetivo será la búsqueda de jugadores para poder contar con un plantel competitivo y comenzar la pretemporada los primeros días de enero, para ello apostaremos a jugadores del club y aquellos que iremos contratando”, explicó. En cuanto a la deuda que el Club tiene con varios jugadores, el presidente algodonero afirmó “sigo manteando charlas con la mayoría de ello y eso seguirá por el camino que tenga que seguir. A partir de esta participación en el Torneo Regional Federal Amateur podremos seguir abandonado la deuda poco a poco”.



Mandiyú ya mantuvo algunos contactos teniendo en cuenta que algunos son del club, tales los casos de “Gonzalo Ramírez, Manuel Barrios Alfonso, César Molina… puede retornar José Luis Gómez, Jamil Jara. Estamos viendo los más chicos como Carlos Rolón Segovia, Matías Gómez, jugadores que –en su mayoría-, pertenecen al club y van a tener su charla desde hoy y hasta el sábado, y de cerrar se quedarán. También voy a llamar a Martín Kuchak y voy a ver qué nombres me acerca el técnico. Los jugadores tienen que sentarse y hablar con nosotros, de no haber un arreglo… no va a haber impedimentos para que arreglen con otros clubes”, explicó Igarzabal.



La pretemporada comenzará el 2 o 3 de enero –deben ponerse de acuerdo con el DT- y se realizaría en “el predio de entrenamiento en un principio es en el que entrenaba el club Popular (Hogar Escuela)”; y la idea es poder tener la localía en Ferroviario o Liberad. En cuanto al objetivo, está claro que “esto arranca ahora pero de no tener un buen resultado tenemos que ir pensando en el 2020 por lo que puede ser la base para la Liga 2019”, comentó Igarzabal.



