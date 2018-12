Continúa la grieta dirigencial en Mandiyú

El “albo” tendría un cuerpo técnico “gratuito” para el próximo Torneo Regional Amateur, así lo anunció Igarzabal, quien se sigue autoproclamando como presidente. Mientras la otra parte, que encabeza Báez Dacunda, considera que no se puede participar.

La novela de Mandiyú siempre da para hablar. Ahora, quien dice ser todavía presidente, Juan Ignacio Igarzabal, confirmó la incorporación de Daniel Parra como director técnico, junto a Pablo Sierra, Diego Benítez y Jorge Bobadilla, como colaboradores y preparador físico del equipo que, parece ser, tomará parte de la primera edición del torneo Regional Amateur de fútbol que estaría comenzando a fines de enero del año venidero.



Si bien Igarzabal confirmó este cuerpo técnico y con ello da como hecho que Mandiyú tomará parte del Regional, desde la vereda de enfrente el secretario del club, Carlos Báez Dacunda, aseguró que “no estaba enterado de esta cuestión (en clara alusión a Parra como técnico), hace un rato me pusieron al tanto y no sé quién tomó esa decisión porque obviamente no vamos a avalar ningún tipo de locura más al respecto”.



Esto no hace más que dejar en claro que en Mandiyú todo sigue como antes, las diferencias entre quienes habían conformado la unificación de los Mandiyú, (entiéndase Deportivo y Textil) sigue vigente, y por ello cuesta entender cómo una de las patas de esta mesa anuncia que ya hay un cuerpo técnico, y desde el otro sector, que también se autoproclaman como mandamás de la institución, desconocen todo ello.



Igarzabal ayer por distintos medios expresó: “Van a trabajar gratis (en referencia a quienes serían los integrantes del cuerpo técnico), ofrecieron traer insumos de trabajo y un predio para entrenar”, afirmó. “Son históricos del club que vienen a dar una mano porque creemos que la mejor manera de afrontar este momento es participando del torneo”, sostuvo Igarzabal. Pero desde la otra vereda, Báez Dacunda agregó: “Me parece que hay cuestiones más importantes que solucionar y sanear, antes que participar en un torneo que va a generar más deudas para el club de la que ya tenemos”.



En cuanto a la comunicación telefónica que mantuvo hace unas semanas con Igarzabal, manifestó: “Me llamó por teléfono y me comunicó que quería juntarse con nosotros a conversar para ver las cuestiones, le dije que sí, que no había ningún inconveniente y luego no me volvió a llamar más y por lo que en dijeron personas allegadas, no tiene intención de juntarse”. “La última reunión que mantuvimos todos juntos fue antes de que empezara el Federal en junio o julio de 2017.



La comisión directiva se junta periódicamente, sigue funcionando como tal hemos planificado actividades, estamos trabajando con las inferiores, Mandiyú no es sólo el Federal hay otras siete categorías de chicos que participaron todo el año, que no tiene ningún tipo de deudas y está al día”, señaló el dirigente en comunicación con Radio Sudamericana. Asimismo indicó que “para acercar las partes o haber una mesa de diálogo tiene que haber predisposición de las dos partes, uno sólo no puede hacer nada y sí pedir que se muestren las rendiciones de cuentas y que se hagan las cosas claras son poner trabas, las trabas están bien, lo hacemos, sólo pedimos porque tenemos un desfalco de 4 millones de pesos”.



“Desconocemos en papales el destino de esa plata, pero conozco personas que nos llamaron para solucionar la deuda, sabemos lo que se le debe a los jugadores, 2 millones de pesos, a Huracán 350 mil, más de 50 mil al cuerpo de kinesiólogos, a las empresas de viajes otro tanto, los alquileres de departamentos están siendo pagados por los garantes”, dijo Báez Dacunda, al hacer un breve balance de lo que dejó la última participación de Mandiyú en el Federal A, y por ello consideran que es inapropiado pensar en participar del Regional.



Con respecto a con qué plantel Mandiyú afrontará el torneo, Igarzabal dijo que “ese es el próximo objetivo: la búsqueda de jugadores para poder contar con un plantel competitivo y comenzar la pretemporada los primeros días de enero, para ello apostaremos a jugadores del club y aquellos que iremos contratando”. Mandiyú hoy sólo cuenta con los jugadores que participaron del torneo de la Liga, todos aquellos que conformaron el plantel del pasado Federal A, en su gran mayoría ya están buscando nuevos horizontes, y por como se dieron las cosas, es muy difícil que quieran volver al “albo”.

Fuente: Diario Epoca



