Terrile: “El Estado no tiene ninguna obligación con Mandiyú”

Se transformó en una mala costumbre el esperar que el Gobierno provincial sea el que subsidie la participación de los equipos correntinos en cada competencia. Pero ahora parece ser que la historia cambió y el Secretario de Deportes dice que no hay más plata.

Luego de que el presidente de Deportivo Mandiyú, Juan Ignacio Igarzabal, anunciara que no hubo acuerdo con el Gobierno provincial para una ayuda económica para afrontar el Torneo Regional Federal Amateur y que por su parte el secretario Carlos Báez Dacunda, asegurara que “mientras siga esta situación en el club, el Gobierno no brindará su ayuda”, el secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile declaró: “¿Qué obligación tiene el Estado con Mandiyú? Si le debiera algo el Estado al club, tendría que haber un papel donde se comprometía a darle plata durante cierto tiempo y no hay”.

Al ser consultado por Radio Sudamericana sobre si el Gobierno provincial tiene alguna obligación económica para con Deportivo Mandiyú, el Secretario de Deportes aclaró: “La pregunta sería qué obligación tiene el Estado con Mandiyú. Si le debiera algo el Estado al club, tendría que haber un papel donde se comprometía a darle plata durante cierto tiempo y no hay”.

“El aporte que hacía el Gobierno con las instituciones es una cuestión moral, hay una idea que los fondos de Lotería Correntina vuelvan al deporte y el deporte no es sólo Mandiyú, y de acuerdo a eso se ayuda a todas las instituciones y no se puede decir que la deuda que uno genere es porque que el Gobierno no cumplió con el pago, porque eso es grave”, explicó el funcionario.

En este sentido agregó: “Las instituciones deportivas tienen que entender que el Estado tiene que ayudarlos, acompañarlos pero no tiene que absorber los gastos totales de las campañas de los equipos en los torneos federales, sino tendríamos que tener un equipo que se llame “Deportivo Estado” porque es el Gobierno el que solventa su participación”.

“Yo había participado en Mandiyú y en la Liga Correntina, conozco cómo es el procedimiento del pedido de ayuda al Gobierno, uno gira una nota pidiendo la ayuda, que se suele acompañar con el presupuesto y formato de campeonato y se dice lo que se solicita, de acuerdo a las posibilidades. El Estado le da una mano siempre y cuando estén presentados los papeles completos”, dijo Terrile.

Ante esta situación, el secretario de Mandiyú, Carlos Báez Dacunda, manifestó que “sabemos de la situación en la que está Mandiyú, así el Gobierno no aportará dinero en el club y me parece coherente porque ayudó durante todo el año y tenemos un faltante de plata, si se solucionan las cuestiones volverán a apoyar la campaña del equipo, pero en estas condiciones no lo creo”.

Por otra parte contó que “hay una denuncia penal hecha de la comisión directiva a Igarzabal por la falta de transparencia y claridad de la gestión, porque la deuda es para el club y según el abogado se encuentra en la parte de instrucción”. Al ser consultado sobre si consideraban que Mandiyú podría transformarse en el nuevo Huracán Corrientes, el secretario del club respondió: “No me siento responsable de la situación del club porque siempre manifestamos y pedimos transparencia y claridad que no es contribuir para fundir el club, venimos denunciando hace un año, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a salir a hablar en los medios. La Justicia tendrá que decir quién tiene la razón y ahí saldrá a la luz quién dice la verdad y quién miente”.



Fuente: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes