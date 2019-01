Medina: "En mi cabeza siempre estuvo volver a Boca Unidos"

Después de ocho años, el delantero chaqueño Antonio Medina volvió a la institución "aurirroja", que retornó a las prácticas con la cabeza puesta en el Octogonal B del Torneo Federal A y, después de tres años, participará en la Copa Argentina.

Antonio Medina es la primera incorporación que tiene Boca Unidos para afrontar la segunda parte del Torneo Federal A y hoy estuvo presente en el inicio de la pretemporada. El delantero chaqueño se mostró muy feliz por la vuelta al club y espera poder conseguir el objetivo del ascenso. Tras el primer entrenamiento, Medina mostró su felicidad por el regreso; “de vuelta a un club al que quiero mucho, me siento muy bien y ya entrenando en el primer día. Me tengo que poner bien físicamente y hacer una buena pretemporada”.



Cuando se lo consultó el porque de la vuelta a Boca Unidos señaló “me decidí porque hace rato que tenía ganas de volver y lamentablemente antes no se pudo y esta vez tuve la oportunidad y se dieron las cosas. Tenía el pase en mi poder y pude elegir, antes no pude y hoy se dio”. Medina reconoció que tuvo varias ofertas; “me llamaron varios equipos cuando se enteraron que quedaba libre, pero mi cabeza siempre estuvo en volver a Boca Unidos”.



Más allá de estar lejos de Boca Unidos, siempre lo unió una relación con el Aurirrojo y lo dejó en claro; “siempre lo estuve siguiendo, hablando con algunos compañeros y viendo algunos partidos y ahora ya estoy acá y feliz”. En este último tiempo, Antonio Medina jugó en diferentes puestos; “jugué de varios puestos, me hicieron jugar de extremo por derecha, después tirado al medio pero eso va a depender del esquema que ponga el técnico”. Medina también hizo referencia a como se imagina el torneo; “estos torneos son muy difíciles, cancha duras de visitantes pero nosotros tenemos que aprovechar el equipo que tenemos, creo que estamos muy bien y tratar de seguir así”.



En su vuelta al club se encontró con ex compañeros y gente que conoce de su paso por la institución; “volver después de ocho años y medio donde la pase bien y volver a encontrar ex compañeros, gente que uno conoce y que te reciban bien, te pone muy feliz y por esas cosas uno también quería volver al club”. Boca Unidos volverá a jugar la Copa Argentina, pero Medina no le escapa al objetivo que es el Federal y el de poder lograr el ascenso; “esa es una de las prioridades nuestra, pero queremos ascender aunque sabemos que va ser difícil. Nuestra mentalidad va estar en lo que juguemos”.







