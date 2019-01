Boca Unidos comenzó su segunda semana de pretemporada

En do­ble tur­no, el plan­tel de Bo­ca Uni­dos ini­ció este lunes la se­gun­da se­ma­na de tra­ba­jo de pre­tem­po­ra­da, con in­ten­cio­nes de al­can­zar la me­jor pues­ta a pun­to pa­ra dis­pu­tar la se­gun­da fa­se del tor­neo del tor­neo Fe­de­ral A, que lo tu­vo en la pri­me­ra fa­se co­mo el más efec­ti­vo de los 36 clu­bes par­ti­ci­pan­tes.

Co­mo se sa­be, el pa­sa­do jue­ves el equi­po “au­ri­rro­jo” ini­ció la ron­da de en­tre­na­mien­tos al man­do del cuer­po téc­ni­co que en­ca­be­za Car­los Ma­yor, ob­ser­ván­do­se la pre­sen­cia de la ca­ra nue­va An­to­nio Me­di­na, quien vol­vió al club des­pués de ca­si 9 años, tras ju­gar en pri­me­ra di­vi­sión con Ro­sa­rio Cen­tral (ca­si 6 años), Gim­na­sia y Es­gri­ma La Pla­ta y úl­ti­ma­men­te Al­do­si­vi de Mar del Pla­ta.



Du­ran­te es­ta se­ma­na es­tá pre­vis­to que hoy los ju­ga­do­res tra­ba­jen en do­ble tur­no en las ins­ta­la­cio­nes del pre­dio de­por­ti­vo “Le­on­cio Be­ní­tez” que el club po­see a la ve­ra de la Ru­ta 12 en el ba­rrio 17 de Agos­to y en los dí­as sub­si­guien­tes se­gui­rá la ru­ti­na con la mis­ma ac­ti­vi­dad, “me­chán­do­le” ta­re­as tác­ti­cas y téc­ni­cas con pe­lo­ta y no se des­car­ta que an­tes de ju­gar el par­ti­do de ida de la Co­pa Ar­gen­ti­na (an­te el ga­na­dor de Cru­ce­ro del Nor­te y San Mar­tín de For­mo­sa) ha­ga al­gún amis­to­so pa­ra ajus­tar el fun­cio­na­mien­to del equi­po.



Co­mo se in­for­mó, tra­ba­ja nor­mal­men­te el plan­tel sal­vo Ni­co­lás Le­des­ma, quien se re­cu­pe­ró de la ope­ra­ción de me­nis­cos de la ro­di­lla y to­da­vía no al­can­za el ni­vel fí­si­co de su com­pa­ñe­ros y del me­dio­cam­pis­ta ofen­si­vo Ga­briel Mo­ra­les quien tie­ne pa­ra unos vein­te dí­as más en su re­cu­pe­ra­ción de la in­ter­ven­ción qui­rúr­gi­ca que se le efec­tuó a me­dia­do del 2018, por la ro­tu­ra de li­ga­men­tos en el par­ti­do inau­gu­ral del Fe­de­ral A an­te Cha­co For Ever en Re­sis­ten­cia.



Se ob­ser­va en es­tos pri­me­ros en­tre­na­mien­tos del año que la idea del en­tre­na­dor Car­los Ma­yor es po­ten­ciar el fun­cio­na­mien­to del equi­po, sos­te­nien­do el es que­ma de jue­go con lí­nea de tres dos la­te­ra­les vo­lan­tes, un do­ble cin­co y un en­gan­che, más dos hom­bres de pun­ta, que le dio muy bue­nos re­sul­ta­dos en la pri­me­ra fa­se, en la que Bo­ca Uni­dos ter­mi­nó arri­ba de to­dos en la ta­bla de po­si­cio­nes.



Tal vez el DT su­ge­ri­rá que la pre­sión en la sa­li­da ri­val se ha­ga más arri­ba. Al­go que in­di­ca­ría que la in­ten­ción se­rá la de man­te­ner el rol pro­ta­gó­ni­co que tan buen re­sul­ta­do le dio en la pri­me­ra fa­se, en la que con­si­guió mu­chos triun­fos en con­di­ción de vi­si­tan­te. Al­go que se­gu­ra­men­te Ma­yor no que­rrá cam­biar… y más aho­ra que con An­to­nio Me­di­na tie­ne otra pie­za va­lio­sa más den­tro del gru­po de ju­ga­do­res que asi­mi­ló bien el “di­bu­jo”.



