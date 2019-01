Aldo Visconti se sumó a la pretemporada de Ferroviario

El delantero chaqueño Aldo Visconti, de reconocida trayectoria por varios clubes del ascenso, entrena desde ayer con Ferroviario y confirmó así que será parte del plantel para afrontar el Torneo Regional Amateur.

El plantel de Ferroviario, que afrontará el torneo Regional Federal Amateur, comenzó otra semana de pretemporada bajo las órdenes de la dupla técnica: Yury Kordylas-Gustavo Meza. Después de una semana cargada desde la parte física, el plantel retornó a los entrenamientos en doble turno. La idea del cuerpo técnico es cerrar un amistoso para el próximo jueves, con rival a confirmar.



En ese contexto, cerró su acuerdo con el experimentado delantero chaqueño Aldo Visconti, con pasado en Chaco For Ever, Los Andes, Boca Unidos, entre otros. Ahora espera sumar a Víctor Soto, este registró su último paso por Brown de Adrogué. La idea del cuerpo técnico es cerrar un amistoso para el próximo jueves, con rival a confirmar, mientras que ya están asegurados los cruces ante Villa Alvear (domingo 13) y ante Huracán de Goya (miércoles 16). Cabe recordar, que la semana pasado se sumó a la pretemporada el volante Lucio Gómez (ex jugador de For Ever y Textil). Mientras que también se sumaron Maximiliano Brunetti y Nicolás Ferreira.



Por su parte, Meza, uno de los entrenadores, anticipó algunos de los conceptos que pretenden con Kordylas para el primer equipo. "Queremos un equipo que vaya al frente, que se adueñe del partido. Para eso necesitamos manejar la pelota, marcar los tiempos, y no dejar que el rival crezca. Tenemos un plantel largo, cualquiera puede jugar y para nosotros todos son importantes", afirmó Meza, en dialogo con la prensa del club. Sobre la llegada de nuevos valores al equipo, admitió, "estamos hablando con un central y un delantero, ambos de mucha experiencia y jerarquía, pero por ahora no puedo dar nombres".



