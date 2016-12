Domínguez no tendrá en cuenta a seis jugadores

Bravo, Vergara, Méndez, Gutiérrez y Terzaghi son los futbolistas a los cuales se les comunicó que no serán tenidos en cuenta por el DT Federico Domínguez de cara a la segunda parte del campeonato. En tanto que no se renovará el vínculo que vence el 31 de diciembre a Cravero.

Minutos antes de iniciarse el partido ante Atlético Paraná, último compromiso oficial de Boca Unidos de este 2016, trascendió una lista de futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico para lo que resta de la temporada del campeonato de la Primera "B" Nacional. Después del triunfo ante los paranaenses se confirmaron esos nombres. Ellos son los defensores Juan Bravo y Pablo Cravero, los mediocampistas Pablo Vergara y Gabriel Méndez, así como los delanteros Emiliano Terzaghi y Tony Gutiérrez.



Tony, hermano de Teófilo (Teo), ex delantero de River, Racing y actual jugador de Rosario Central, es el único jugador de los seis que ni siquiera debutó con la camiseta “aurirroja”. En tanto que Cravero es el único futbolista a quien se le vence el vínculo con la institución el próximo 31 del corriente, el cual no será renovado.



El colombiano Bravo, quien sufrió varias lesiones en los últimos meses que lo alejaron de la consideración, primero de Omar Labruna y luego de Domínguez, aportó cuatro goles para el equipo correntino. En tanto que Vergara, a quien también le costó volver al ritmo de competencia tras una serie de lesiones, logró dos conquistas con la camiseta aurirroja, mientras que Terzaghi, uno de los jugadores nuevos para esta temporada, marcó un tanto, y se mostraba como el jugador que por velocidad podía desequilibrar en la delantera.



Quien prácticamente no tuvo posibilidad de mostrar su potencial fue Méndez, quien tras jugar algunos encuentros la temporada pasada sufrió una importante lesión en la rodilla que lo tuvo alejado de la actividad por varios meses. “Fue una decisión muy difícil, no es nada fácil ni grato comunicar esto al jugador” manifestó luego en conferencia de prensa el técnico Federico Domínguez.



El entrenador aclaró. “Por supuesto que uno entiende que es lo mejor para la institución y el equipo, y también para no perder tiempo, tanto desde el punto de vista del club como del jugador y nosotros”. Al adelantar la decisión a los futbolistas que no se encuentran en sus planes, pero que aún cuentan con relación contractual con la institución, lo que busca Domínguez es que si algunos de ellos recibe una propuesta de otro club que le resulte satisfactoria no dude en aceptarla, ya que no tendrán posibilidades en su idea de equipo.



En cuanto a los puestos que se buscará sumar para la segunda parte de la temporada, (sólo se permiten dos refuerzos) Domínguez no dio aún pistas claras. “Estamos tratando de buscar opciones, puestos todavía no los tengo confirmados, menos nombres” confió el técnico. En tal sentido, Domínguez agregó. “Tenemos que ser muy inteligentes a la hora de la contratación y en eso busco ser muy precavido para no equivocarnos de cara a lo que viene, y puntualmente también para exigir a los muchachos de acá, darle lugar también a la cantera que está trabajando muy bien”.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes