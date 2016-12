Un grupo de jugadores busca el resurgimiento de Huracán

El volante Gerónimo Vallejos es una de las caras visibles de la entidad del barrio Berón de Astrada pero no solo desde lo futbolístico: ‘Lelo’ se puso el traje de dirigente para impulsar la participación en el Torneo Federal C. Junto a algunos de sus compañeros trabajan en todos los detalles para afrontar lo que se viene con la idea de reflotar al club.

Huracán Corrientes va a participar del Torneo Federal C dentro de una nómina de siete equipos de la Provincia que pugnarán por conseguir los dos ascensos reservados para la Región Litoral Norte. La idea de jugar este certamen que demanda gastos partió de la idea del jugador Gerónimo Vallejos quien –junto a algunos compañeros- consiguieron que Gustavo Méndez (integrante del órgano fiduciario) que lleva unos 10 años manejando la entidad ponga la firma para permitir la participación.

En dialogo con el programa El Deportivo de radio La Red Corrientes (107.1 MHZ), el volante explicó que “todo empezó el año que salimos campeones en la Liga (a fines de 2015), fue idea mía el poder encarar este proyecto junto a Lucas Vallarino, Arturo Fontana y Pablo Vargas Estepa. Nos pusimos como meta no desaprovechar esta oportunidad de participar del torneo, que hace siete años el club no la tiene”.

Al plantel de la Liga, se le sumaron nombres de experiencia y muchos de ellos con inicios y pasado huracanista. Para ‘Lelo’, la presencia de tantos excompañeros “es por la relación que tuve con muchos en todos los años que tuve en mi carrera, y no dudaron cuando supieron que estaba al frente: me llamaron por teléfono y me dijeron que iban a venir a dar una mano, que no me sienta solo, que estaban conmigo”. Y citó un caso “Alarcón (Walter) me llamó por teléfono y me dijo ‘contá conmigo, no es importante la plata sino darle una mano a ustedes’ y -así como él-, hay varios”.

Es que así está este Huracán, el que intenta re posicionarse aunque con la tremenda tarea de sus verdaderos herederos: aquellos quienes fueron ‘los chicos surgidos de las inferiores’ y hoy ven la necesidad de despertarlo. “El objetivo es tratar de ascender, queremos apuntar a eso, al ascenso”, dijo en otro tramo Gerónimo Vallejos quien comentó que son ellos quienes se encargarán de cubrir cada uno de los espacios.



“Sabemos a dónde nos metimos, acá en Huracán todo es a pulmón, todo con ayuda… nos estamos moviendo, estamos trabajando bien y creo que vamos a poder participar y participar bien”, dijo, y recordó que en el comienzo de este sueño “nos reunimos con varios hinchas y algunos jugadores, todos estamos trabajando parejo y está bueno porque está dando sus frutos, algunas firmas se acercaron y ahora estamos queriendo llegar al Gobierno, a ver si nos pueden dar una mano. Está a la luz lo que estamos haciendo”.



Ante esto ¿Quién será el encargado de ir a hablar con el Gobierno Provincial para solicitar la ayuda económica? “Yo, Lucas Vallarino y Arturo Fontana somos los que estamos en esto”. Entre otros ejemplos, fueron los mismos jugadores quienes –acompañados por simpatizantes- empezaron a limpiar el estadio porque “si querés demostrar algo tenés que empezar desde abajo, si tu casa no está limpia… con el profe y los chicos dijimos ‘vamos a limpiar y vamos a ofrecer los espacios que tiene el club para la gente de afuera’. La idea es que el club vuelva a revivir. Me daba una lástima cuando iba a entrenar y veía cómo estaba el club… me daba una tristeza”, según explicó Vallejos.



Si bien, pasó por General Paz Juniors de Córdoba, Textil Mandiyú, Sarmiento de Resistencia, Boca Unidos, Chaco For Ever, Deportivo Mandiyú, entre otros, ‘Lelo’ Vallejos surgió de Huracán y su sentimiento es noble. “Como hace dos temporadas estoy jugando en el equipo de la Liga, vi la necesidad de hacer algo, por eso invité a mis compañeros, muchos me llamaron y ahora estamos”, contó. Respecto de Gustavo Méndez, manifestó que “estamos trabajando bajo el permiso de él. En algunas cosas nos ayuda y por eso estoy motivado aunque no vamos a prometer algo que no podamos cumplir. Estamos trabajando en conjunto con él también”.



Hasta fueron los encargados de manejar la cantina en los dos últimos partidos del Federal B para poder reunir recursos, y eso es, en palabras de Vallejos, porque “tratamos de estar en todos los ámbitos, es lo lindo del fútbol, por eso le metemos pilas en todos los sentidos”. Es grato ver cómo estos jugadores le ponen el pecho a la situación. Se nota ese sentimiento verdadero que tienen hacia el club Huracán Corrientes. Les podrá ir bien o mal, deportivamente, pero lo destacable pasa por ese sentido de pertenencia.



