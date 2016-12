Igarzábal: "En mi balance el 99% fue positivo"

El presidente de Mandiyú, Juan Ignacio Igarzábal, se refirió a lo ocurrido durante un año especial para una entidad que empezó jugando el Federal C y lo terminó con el ascenso al Federal A. La unificación en el medio; la intermediación de la Liga Correntina; y un grupo que todavía festeja el logro alcanzado.

Si bien, Juan Ignacio Igarzábal recién asumió el 22 de agosto, fue uno de los hombres cercanos al presidente de Mandiyú, José María Beigbeder, en la primera parte del año y luego, con la fusión con Textil, fue quien asumió al frente de la entidad unificada. En su balance del año, destacó que el mismo “es positivo, cuando arrancamos con esto –cuando José (Beigbeder) se hizo cargo del club en diciembre- me llamó y le dije que no iba a formar parte de la Comisión Directiva pero que le iba a dar una mano con lo que me gustaba hacer: estar al frente del (manejo) plantel del Federal C y de la primera de la Liga. Se logró hacer un trabajo para la Liga, y después muchos de esos jugadores terminaron jugando el Federal B”.

Además, confesó que al ascenso “no lo esperaba, lo soñaba… con altos y bajos; con errores porque como somos dirigentes nuevos y cometimos errores, pero en mi balance el 99% fue positivo. Ahora, hay que buscar apoyo para el año que viene; no hay que aflojar, no hay que mirar atrás para ver qué se hizo mal sino tratar de corregirlo y seguir adelante”, dijo en su visita al programa El Deportivo de radio La Red (107.1 MHZ).

“Tuvimos suerte. La suerte del campeón se vio en los últimos 7 partidos; hay momentos en los que decís ‘si no entró esa, no entra ni una más’; los palos… También Pablo (Suárez) encontró cómo hacer funcionar al equipo y la forma de juego. Ocupó distintos nombres pero mantuvo el mismo esquema. Faltando dos fechas estábamos descendidos… se dieron un par de cosas que llevaron a que hoy estemos festejando”, confesó cuando hizo su mirada sobre lo alcanzado.

En otro tramo, se habló de la unificación de las dos entidades: Deportivo Mandiyú y Textil Mandiyú, destacando que “en el acercamiento de los dos clubes tuvo mucho que ver el presidente de la Liga Correntina de Fútbol: Juan Carlos Espinosa. Él habló conmigo y con Gonzalo (Saravia) o con Carlos (Báez Dacunda). La primera reunión fue en una de las oficinas de arriba. Querían saber qué proyectos teníamos, tanto Textil como nosotros. Esta fusión nos benefició por la plaza, que era lo único, y charlas más, charlas menos, llegamos a la fusión. Está todo en orden”, recordó y agregó que “se dejaron muchas cosas de lado pero en los dos casos fue por el bien del club y quedó reflejado que –por suerte- no nos equivocamos en las decisiones que tomamos”.



Recién esta noche tendrán la primera reunión para empezar a avanzar con todo lo relativo al Torneo Federal A que se viene, además “tenemos un poco más de tiempo para el armado del plantel, sin olvidarnos que tenemos que citar jugadores el 5 o 6 de enero para hacer una minipretemporada porque tenemos que jugar por lo menos dos partidos en la Copa Argentina. Vamos a ir diagramando y armando, primero, lo que tiene que ver con la Copa Argentina”.



Y con respecto al presupuesto, saben que la historia será distinta: “queremos saber a qué vamos a apuntar y de eso va a depender el presupuesto porque no es lo mismo querer pelear por un ascenso que entrar como en este Federal B. Creo que –mínimamente- va a ser el doble; habrá 9 contratos, departamentos, los sueldos son otros… Va a ser dos o tres veces más de responsabilidades, de dinero y tenemos que prepararnos”, mencionó.



Por otra parte, se le consultó sobre Pablo Suárez y su futuro, a lo que admitió que “la prioridad la tiene él, tiene que responder. No hablamos de números que es lo más importante porque sabemos lo que él quiere a Mandiyú pero es un trabajo, así que la prioridad la tiene Pablo. Es una persona inteligente, nos ha demostrado que puede acomodarse, tiene un grupo de colaboradores muy bueno y creo que va a poder hacer las dos cosas. De nuestro lado no va a haber ninguna oposición, la prioridad la tiene él”.



Es consciente que “hay que aprovechar el momento, buscar la forma que todos los beneficios posibles sean para el club. Hay que sellar el predio, empezar a hacer algo allí, buscar una sede social dentro de las cuatro avenidas, hay que empezar a dejarle cosas al club. Hay entre 50 o 60 socios, muchas solicitudes, pedidos… se va a hacer una campaña de captación pero tenemos que buscarle beneficios para darle al socio. Está pensado”.



Sobre el terreno que le cederá el Gobierno provincial, dijo que tenían dos proyectos cuando tenían pensado recibir 2 hectáreas y que hay que volver a diagramar, aunque “la idea es arrancar con un campo de juego ni bien tengamos las tierras. Hay que arrancar poniendo el primer ladrillo, después creo que va solo siempre que haya voluntad, dinero y apoyo”.



Luego, destacó que “el Gobierno quería un solo Mandiyú, como todos los correntinos que son hinchas de Mandiyú. Cuando se hizo la fusión, automáticamente nos brindaron el apoyo y creo que el año que viene también vamos a estar juntos. El miércoles nos recibirá el Gobernador y le vamos a agradecer el apoyo que nos dio; y le vamos a pedir una mano para poder jugar el año que viene”.



Fuente: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes