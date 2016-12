Tras un año de Liga Correntina, Soberanía piensa en el Federal C

Soberanía acaba de terminar su primera temporada en la Liga Correntina de Fútbol (LCF), ascendió de la primera C a la B y, directo y sin escalas, fue aceptado para jugar en la menor de las categorías del ascenso nacional. Tiene caras conocidas y se ilusiona con seguir cumpliendo metas.

En 2015, la LCF anunció la inclusión del Club Social y Deportivo Soberanía como nueva integrante y en esta temporada logró uno de los tres ascensos de la C, junto a Invico y San Marcos. Pero el cuento no terminó allí porque los del barrio Ponce se inscribieron para jugar el Torneo Federal C ocupando una de las plazas de la Liga que solo tenía a Huracán Corrientes. Entonces, de la mano de Andrés Fernández –en la dirección técnica- y varios nombres de trascendencia para el medio como Sergio ‘Huevo’ Acosta y Daniel ‘Tomate’ Ojeda; más el diputado nacional José ‘Pitín’ Ruiz Aragón que formó parte del equipo; y la dirigencia, se animaron a ir por más.



Mientras se aprestaban a iniciar una nueva jornada de entrenamientos “en el predio que tiene el club en el barrio Ponce”, el entrenador del equipo contó que están “con todas las expectativas, todas las ganas después del primer objetivo alcanzado: el ascenso a la B. Tuvimos pocos días para descansar y ya estamos mentalizados en la preparación con los chicos del club y algunos que se han sumado”.



Andrés Fernández, en dialogo con el programa El Deportivo de La Red Corrientes (107.1 MHZ), también confesó que esta idea “fue una iniciativa de un compañero en 2015. Estaba jugando conmigo en Deportivo Empedrado, se entusiasmó y quiso arrancar este proyecto de tener un club en el barrio Ponce. Era viable conseguir un predio por acá y comenzar de cero. Es un proyecto largo, con ambiciones para el club”.



Si bien todo se va dando rápido desde lo deportivo, “hay que ir de a poco, armar la estructura en inferiores y no descuidar la Primera. Ese era el objetivo: tener un equipo, ascender y el año que viene estar entre los cuatro mejores para poder llegar a la A y seguir creciendo como institución”, contó. A lo que agregó que “se dio el ascenso, hablamos con los dirigentes porque Huracán era el único que tenía el lugar asegurado; lo charlamos, sabemos que es un campeonato duro y costoso, presentamos la nota en la Liga, nos dieron el visto bueno y estamos en la etapa de poder participar”.



Por otra parte, recordó que “la dirigencia está haciendo un esfuerzo enorme. Por ahora son dos o tres los privados que solventan los gastos y estamos en tratativas a ver si se acercan otras empresas o gente que quiera colaborar. Queremos que se acerquen y puedan colaborar, no solo para este campeonato sino para todo el año; y no solo en lo económico sino con elementos como pelotas, o lo que puedan, para darnos una mano”.



Este equipo mantiene “la base” del que ascendió con jugadores como “Sergio Acosta, Daniel Ojeda que se sumó a mitad de año (ex jugadores de Huracán, Textil Mandiyú, entre otros); además el arquero Carlos Aquino se sumó esta semana al igual que Alejandro Giménez, quien hasta la semana pasada jugó en Mandiyú, y se va a sumar Fernando González (ex Lipton, Textil Mandiyú y Fontana) en los próximos días. Estamos en tratativas, por medio de Federico Rabín (dirigente), conversando sobre la posibilidad de acercarlo a ‘Quito’ (Juan Carlos Girón), y hay una posibilidad de contar con el delantero César Martínez que en el último Federal B jugó en Madariaga.



Nombres que por ahora conformar este plantel con ambiciones y dentro de un torneo tan difícil como es el Federal C. Eso no conmueve a Fernández ni a Soberanía, ya que –según confesó- “nuestra intención es hacer un buen campeonato, sabemos que es difícil, es un torneo duro; sobre todo sabiendo que los federales A y B va a haber un tiempo largo de receso y algunos equipos se van a reforzar. Pero nuestro primer objetivo es clasificar en la fase de grupo, nuestra ilusión es ascender pro sabemos que tenemos que ir por partes”.



Mientras siguen sumando jugadores, buscando mayor apoyo y tratando de definir en qué cancha oficiarán como local “se habló con Huracán, Ferroviario, Boca Unidos y Libertad”, Soberanía trabaja sin hacer demasiado ruido y confiando en sus armas para hacer un buen papel en el Federal C, a la espera de conocer las zonas para la primera etapa del certamen nacional.



Nota: Radio La Red. Texto: Diario Epoca



