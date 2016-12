Victoria de Curuzú Cuatiá se alista para el Federal C

El presidente y entrenador del club curuzucuateño, Claudio Penizzotto, habló sobre la actualidad y el pasado de este equipo que busca trascender en el certamen que organiza el Consejo Federal. Hizo un poco de historia, habló de la zona en la que competirán y se describió como “un enfermo, un apasionado”, de la medicina y el fútbol.

"Soy médico, apasionado al fútbol. Agarré este equipo de Victoria que no tenía sede ni camisetas en ese momento. En el primer año salimos campeones de primera, y entre los 16 años que estamos manejando el club creo que salimos 12 veces campeones”, dijo entre sus primeras palabras el titular de Victoria de Curuzú Cuatiá.



En dialogo con el programa El Deportivo de radio La Red (107.1 MHZ), recordó que “jugamos el Argentino B de 2004, al otro año el C -en 2005- y llegamos a instancias finales, perdimos contra Sol de América la final. Desde ese momento hasta acá lamentablemente –en Curuzú hay una sola cancha- el club Belgrano no nos alquiló más por tema de rivalidad, nunca más pudimos jugar un Argentino; derrochamos una generación de jugadores exitosos que se cansaron de ganar torneos. Nos dimos el gusto de jugar provinciales y desde que se hacen estos torneos Victoria ganó 3 títulos –el año pasado le ganamos de visitante a Ferroviario-“, poniendo en escena a este Victoria de Curuzú Cuatiá que jugará el Federal C en una zona que compartirá con Comunicaciones de Mercedes, Panificación y Puente Seco (ambos de Paso de los Libres).



Luego de destacar –además- el resultado alcanzado también por las divisiones inferiores, mencionando que “antes perdíamos 20 a 0 y en este momento tenemos casi una hegemonía absoluta”, entre otros logros, algo “que llevó que la Federación Correntina nos nombre el mejor club de la Provincia”. Más allá de eso, Penizzotto contó cómo la entidad creció: “sin instalaciones, pero hace 8 años comparamos dos hectáreas, después dos más, y de a poco empezamos a construir nuestro estadio con 80 por ciento de esfuerzo propio; con jugadores que no cobran –se los capacita, se los manda a estudiar, se les consigue trabajo pero nadie cobra un mango-; y esa es la característica de este club que –fuera de Boca Unidos- es el más exitoso”.



El equipo para el Federal



En cuanto al plantel con el que afrontarán el torneo, mencionó que “estamos viendo el tema de los refuerzos, de poder traer algunos jugadores de Paraguay”; además, “Mario Monzón está entrenando, es un defensor alto, elegante, que se había retirado; Oscar ‘Tato’ Molina que es el pilar de la defensa; Federico Cóceres que ha sido varias veces el mejor jugador de la ciudad y ha jugado el Federal B con Comunicaciones; y la base de Victoria, jugadores de acá, que se basan en el orden táctico, estudiar los rivales, conocer nuestras limitaciones y en base a eso tratamos de poner de manifiesto los errores del rival; mucha pelota parada; estudiar al rival… y acá todos cumplen su rol. Están todos conscientes que es difícil encontrar eso en el fútbol, de que es un deporte colectivo, no hay estrellas, lo importante es el equipo. El sacrificio no se tranza, se trata de jugar cuando se puede, cuando no se puede se trata de ser efectivos pero sobre todo tratar de ser inteligentes”.



Por eso, “la base está, está Hernán Leiva, Juan Cáceres e incorporamos tres chicos de acá, y queremos traer dos o tres jugadores paraguayos para ver si podemos completar un equipo con un poco más de jerarquía”. Respecto de la zona en la que competirán (la 12), adelantó que “es una zona dura. Puente Seco suele ser difícil en la primera ronda (…) después se desinfla, se queda sin jugadores; Comunicaciones es un equipo que tiene una base física, nos ha tocado ganarle más que perder, tiene jerarquía individual, sostén económico, financiero, estructural… es un rival muy duro”. En otro tramo de la charla recordó que Belgrano le había puesto un alquiler de la cancha muy alto –en su momento- y ahora ya podrían jugar en su cancha porque “terminamos cinco cabinas de transmisión, vestuarios, la cancha, alambrado olímpico, muro perimetral y estamos haciendo una tribuna en el predio de Victoria. Si llegamos jugaremos en el nuestro y si no en cancha de Huracán. También está la cancha de San Lorenzo”.



Apunta alto



“Mis objetivos siempre fueron ‘el tope’ (…) el objetivo es mirar la final desde adentro, jugar las finales como en el Federal C. Entramos para ascender, humildemente; después, si no pasamos la primera ronda no es un fracaso porque sabemos de las limitaciones”, adelantó respecto de las intenciones al decidir participar. Por otra parte, reflejó que “este club es sinónimo de enfermedad del trabajo, los jugadores son enfermos de la táctica, saben lo que tienen que hacer y es un modelo a copiar en el país. Vemos cada cosa en el fútbol profesional… hay equipos de primera que no practican nada, los jugadores venden humo, se hacen atender”.



Y en el aspecto personal se lo notó como un dirigente directo, que habla sin rodeos y dice lo que piensa: “soy un enfermo, un apasionado de la medicina. Leo tres horas por día medicina hace 25 años y con el fútbol soy igual, soy un enfermo. No creo que alguien vea tanto, no sé… capaz un Sampaoli, lo que estudio y lo que trabajo. En el fútbol es un ambiente que –generalmente- llegan a dirigir ex futbolistas y generalmente el que más sabe es el croto que le gusta el fútbol, que quiso jugar en primera y no se pudo dar como se está dando en el fútbol como Beccacece (Sebastián), Sampaoli (Jorge) o Holan (Ariel), que son gente capacitada intelectualmente pero que Dios no le dio la engrama práctica. Por eso es que -y la excepción confirma la regla como Gallardo- los grandes enganches del fútbol mundial Dirceu, Rivelino, Pelé, Maradona, Riquelme, Ortega, no son técnicos”.



Nota: El Deportivo de radio La Red (107.1 MHZ)

Texto: Diario Epoca



