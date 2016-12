"Si llegan propuestas, habrá que analizarlas"

El delantero chaqueño, Gonzalo Ríos, se encuentra en plenas vacaciones y dijo que ahora ‘quiere estar tranquilo’ y que solo piensa en sumarse al equipo correntino el 4 de enero “cuando comience la pretemporada”. Tras su paso por Temperley espera ofertas pero no descarta jugar la primera "B" Nacional con el "aurirrojo".

Mientras disfruta de los últimos “tererés con los amigos”, Gonzalo Ríos manifestó sus intenciones y –aunque el panorama aún no es claro- luego de finalizar su vínculo con Temperley, debe presentarse el 4 de enero para iniciar los trabajos con el plantel de Boca Unidos. En dialogo con El Deportivo de radio La Red (107.1 MHZ), el delantero expresó que “si bien se me acabó el contrato con Temperley, en principio volvería a Boca Unidos. No tengo nada en mente, todavía no me senté a hablar con mi representante, así que empezará la pretemporada pensando en poder arrancar con Boca Unidos. Si después llegan propuestas, habrá que analizarlas y ver qué es lo mejor para mí y para el club”.



Además, no será la primera vez que iniciar los trabajos con el equipo correntino y luego tenga que hacer las maletas, incluso “en mi paso por México, empecé la pretemporada con Boca Unidos y una semana antes que empiece el torneo tuve que viajar, lo mismo pasó con Temperley. Así que quiero arrancar la pretemporada y ponerme bien para lo que tenga que venir”. Sobre el equipo al que se sumará el miércoles, Ríos dijo que “si bien, en las oportunidades que me tocó verlo en Buenos Aires no fue con el técnico que agarró ahora pero hay un buen grupo de jugadores, de personas. Al técnico hay que darle tiempo para que pueda acoplarse y creo que hay un buen plantel para pelear arriba”.



Es delantero pero aquí supo jugar en otra posición y, según sus palabras, no le molestaría volver a jugar allí: “este año jugué más de delantero pero en Boca Unidos jugué de volante tres años, así que me siento cómodo en los dos puestos. Si el técnico me necesita de volante lo haré, y si tengo que hacerlo de delantero también, en los dos me siento cómodo”. Además, “jugando de volante, en Boca Unidos hice 13 goles. Creo que si el jugador está bien, en el puesto que le toque jugar se le va a abrir el arco”. Luego de su nueva experiencia en primera división –ya supo jugar en Quilmes y en León de México- Gonzalo Ríos hizo su balance y confesó que “por ahí este año no fue de lo mejor en lo personal, pero partido a partido va sumando experiencia y sirve mucho para mí, para la edad que tengo, poder jugar en la primera división del fútbol argentino. Sumás experiencia y te encontrás con muchas realidades que, a lo largo de la carrera, uno va aprendiendo”.



Luego, la consulta apuntó a saber si tuvo alguna charla con los referentes de Boca Unidos como son Rolando Ricardone y Cristian Núñez, a lo que Ríos recordó que “nos juntamos pero uno siempre quiere lo mejor para la otra persona, y si me siento bien y es lo mejor para mí quedarme seis meses en Boca Unidos –como se los dije a ellos- no tengo problemas en quedarme. Tantas veces me he juntado con Alfredo (Schweizer) y sabe que las veces que elegí quedarme me apoyó, ahora quiero arrancar a trabajar y ver qué pasa, buscar lo mejor para mí y para Boca Unidos”. Por eso, “como he hablado con mi familia, quiero estar tranquilo, empezar a trabajar, analizar las ofertas si llegan, y si no quedarme en Boca Unidos porque lo haré de la mejor manera como siempre”.



