El balance del 2016 de Boca Unidos

En la vida de Boca Unidos, en el 2016, han pasado muchas cosas, un torneo corto donde se peleó hasta el final y la mitad de otro donde muchos chicos del club tuvieron su oportunidad de jugar en la Primera "B" Nacional. En lo institucional también un gran crecimiento con diferentes obras.

Un 2016 que se ha dividido en dos etapas, en el primer semestre el equipo tuvo una buena performance que le permitió ser uno de los protagonistas del torneo y pelear hasta el final contra equipo como Talleres y Chacarita, finalizando tercero junto a Gimnasia de Jujuy. Se apostó como entrenador a Paolo Montero, un nombre fuerte para la categoría y que hoy se lo disputan varios equipos de primera división.



Para el segundo semestre la dirigencia hizo el esfuerzo para que el plantel no se desarme e incorporar otros nombres para poder seguir siendo un equipo que pelee el campeonato. Una larga pretemporada y un comienzo que no fue el esperado, desembocaron en la salida del entrenador. La conducción interina de Roberto Marioni sirvió para reordenar el equipo y que los chicos del club comiencen a tener su oportunidad. Las inferiores comenzaron a dar sus frutos con jugadores que tuvieron sus primeros minutos y no fueron desaprovechados, al contrario porque algunos de ellos se adueñaron del puesto.



Es así que Boca Unidos puede decir que comenzó a nutrirse de sus inferiores, de un largo trabajo que se viene realizando con los Juveniles en AFA. En esta temporada, Fabio Godoy asentándose en el lateral derecho y terminando en un gran nivel. Ataliva Schweizer quien tuvo un gran debut y posteriores partidos hasta la lesión, demostrando que es un jugador de confianza cuando se lo necesite. Mariano Miño también tuvo su chance y no fue desaprovechada.



También esperando su lugar pero con la satisfacción de haber debutado están otros chicos que completan el plantel como el caso de Ariel Morales, Jonathan Zabala, Maximiliano Sánchez, Martín Ojeda, Lautaro Larrasabal, que son parte de este proyecto que lleva su tiempo pero que ya está dando sus frutos. Sin dejar de lado que ya están consolidados en el primer equipo Marcelo Ortiz, Germán Herrera, Diego Sánchez Paredes e Ignacio Valsangiacomo, todos chicos que hicieron inferiores en el club.



Un gran porcentaje del plantel de primera son proveniente de las inferiores, pero no son jugadores de relleno sino que son actores principales que forman la columna de un equipo que ya está consolidad en la categoría y espera dar el salto. En cuanto al torneo el equipo con la llegada de Domínguez fue consolidando la localia y levantando en la tabla y estar dentro de los puestos de clasificación a Copa Argentina que es el objetivo en lo inmediato.



La tabla anual



Durante el 2016 se han jugado 40 partidos, sumando el torneo corto y la primera parte de la temporada 2016/17. En el primer semestre finalizó en el tercer lugar junto a Gimnasia de Jujuy con 38 puntos, mientras que en el actual comparte el octavo lugar con Nueva Chicago con 26 unidades. En la sumatoria anual, Boca Unidos hizo 64 puntos quedando tan solo detrás de Chacarita con sumó 77 y Guillermo Brown de Madryn que hizo 68.



Fútbol Infantil



En este año se ha dado también un gran paso adelante en el futbol infantil, con la decisión de tercerizar con inversión privada un espacio del club para incorporar el césped sintético, cuatro canchas de primer nivel. De esta manera se consiguió llevar al club todo el futbol infantil, antes esparcido por toda la ciudad. Hoy es el corazón y futuro de la institución, son 350 chicos (en crecimiento) que desarrollan una vida de club con este escenario montado por el club. Esto también permitió el desarrollo del espacio comedor y buffet del club. De esta manera el club comenzó a tener una vida diaria que antes no tenía, con los chicos y toda la familia que acompaña y asiste día a día al predio.



Obras



Durante el 2016 Boca Unidos siguió creciendo en infraestructura en el Predio “Leoncio Benítez” del Barrio 17 de Agosto. Sin duda que la obra más importante fue la “Iluminación Artificial” que fue inaugurada antes de fin de año y donde ya se pudieron disputar un par de partidos por la BN y también sirvió para albergar el cuadrangular final de la Liga Correntina de Fútbol. Una obra anhelada por todos, pero imaginada a esta altura por pocos. Un gran esfuerzo desde lo económico lo hicieron posible y hoy el estadio principal cuenta con un sistema lumínico de lo mejor de la zona. También se reacondicionó el gimnasio, se realizó la construcción de un salón de usos múltiples y reacondicionó la sala de conferencia de prensa, con mejor audio y más espacio.



Fuente: prensa Boca Unidos



