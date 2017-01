"Venezuela es una oportunidad única"

Álvaro Pavón está en la mira de Estudiantes de Mérida para jugar en la primera división de aquel país. En el “albo” esgrimen que no pondrán trabas si es para el beneficio en la carrera del jugador. No obstante, por ahora fueron sondeos informales. Definiría su futuro la próxima semana.

El mediocampista correntino Álvaro Pavón, una de las principales figuras de Mandiyú en el reciente ascenso al torneo Federal A, está siendo “tentado” por Estudiantes de Mérida para recalar en la Primera División del fútbol venezolano. Sin embargo, el jugador de 23 años, quien hizo inferiores en River Plate, también tuvo contactos informales con allegados a Crucero del Norte y Atlético Paraná, clubes que hoy por hoy compiten en la Primera B Nacional.



Aunque el propio Pavón explicó que “el tema de Venezuela fue una charla más avanzada. Incluso estuve hablando con el técnico (el argentino Juan Cruz Real), me hizo algunas preguntas y como no es fácil por la distancia más que nada con aquel país, su consulta puntual fue si me interesaría ir, si no tendría problemas… y le dije que no habría problemas. Aunque por el momento nada concreto”.



El DT Juan Cruz Real, ex delantero de Independiente de Avellaneda -entre otros- le dijo al joven valor correntino que “estuvo mirando el último partido de la final” ante Ben Hur de Rafaela, que el “albo” ganó 1-0 para poder cumplir el objetivo del ascenso. Más adelante, en diálogo con “El Deportivo” (La Red), Pavón destacó la relevancia que impartió el cuerpo técnico de Mandiyú en el camino hacia el Federal A. “Pablo Suárez siempre nos remarcó el tema de la importancia y de la historia que tiene Mandiyú, él como ex jugador también. Nos remarcó que iba a haber muchos equipos mirándonos, mucha gente observando y que tratemos de hacer bien las cosas, porque eso nos va a servir a nosotros como futbolistas que somos”, dijo quien combina talento con despliegue.



“De todos modos, también está la posibilidad de seguir (en Mandiyú), así que no hay que apurar las decisiones”, aclaró. Pero en caso de prosperar las negociaciones, Pavón entiende que no habrá inconvenientes para su salida de Mandiyú. En tal sentido, contó: “Hace tres años que estoy en el club. Hice inferiores en Buenos Aires y llegué al club y hablé con el presidente, en su momento era (Bruno) Carlino. Le dije que si podía estar en el club, que el pase era mío, ya que venía como jugador libre. Él me dijo que no había problemas, que el pase es mío y me dio toda la confianza. Después lo mismo cuando llegó José María (Beigbeder) y Juan Ignacio Igarzabal también, se portaron muy bien conmigo, diciéndome que con el pase no iba a haber ningún tipo de problemas”.



Al margen de los contactos que hubo con él desde Estudiantes de Mérida, “no es algo confirmado” se encarga de dejar en claro Álvaro, quien aventuró: “Creería que en una semana, no mucho más, ya se va a definir”, sin dar precisiones en cuanto a la modalidad que se daría ante un eventual pase, ya que “todo depende de cómo nos pongamos de acuerdo en el tema de las negociaciones”.



“Pienso que es una oportunidad única, que no hay que desaprovechar. Pero ya veremos qué pasa (…) Si me toca irme o quedarme o tal vez no ir a Venezuela y aparece otro destino, siempre digo que Dios dirá qué es lo mejor”, sostuvo. Antes de finalizar, Pavón reconoció que el interés que surge por él se debe “a la campaña que hicimos, así que agradecido a mis compañeros, el cuerpo técnico y a la gente de Mandiyú que siempre me apoyó en lo personal”.



Fuente: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes