“He tomado la decisión de quedarme en Boca Unidos”

Boca Unidos volvió a los entrenamientos y la única cara nueva fue la de Gonzalo Ríos quien volvió al club tras su último paso por Temperley. El delantero manifestó que ha tomado la decisión de quedarse en el club para poder pelear el ascenso.

“Pasaron dos años que no llegaba al club, asique contento de esta nueva oportunidad y ojala pueda sumarle muchas cosas a mis compañeros”, fueron las primeras palabras de Gonzalo Ríos que volvió a su casa. El delantero estuvo un par de años afuera, en Quilmes, México y Temperley, que le sirvieron para madurar más allá de no haber tenido continuidad; “No tuve un año bueno en Temperley, por ahí tuve muchas lesiones que me dejo fuera de las canchas pero quiero ponerme bien y brindarle lo mejor a mis compañeros".



En las vueltas anteriores, Ríos había manifestado que quería seguir jugando en primera o en el exterior, pero en esta oportunidad fue contundente con su decisión; “He tomado la decisión de quedarme seis meses en Boca, porque junto a mis compañeros tengo un objetivo que es lograr el ascenso con el club que me vio nacer y si dios quiere podamos conseguir ese objetivo”.



El delantero viene con la intención de tener continuidad para poder recuperar su nivel; “No fue bueno el último año, donde tuve cuatro lesiones donde he quedado más afuera que adentro, por lo que espero en esto seis meses jugar la mayor cantidad de partidos posible y brindarle lo mejor al equipo”.

A Gonzalo Ríos se lo ha visto en Boca Unidos como volante por derecha y delantero de área, sobre su puesto señaló; “Eso lo vera el técnico yo estoy a disposición de el y el decidirá en qué posición voy a jugar”.



