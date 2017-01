“Quiero ascender con Boca Unidos”

A diferencia de otras veces, en las que volvió para cumplir con su compromiso profesional y luego eligió nuevos rumbos, esta vez Gonzalo Ríos está dispuesto a quedarse con un objetivo definido: “Quiero ascender con Boca Unidos”.

“Antes del primer entrenamiento de la pretemporada Gonzalo Ríos Ríos reconoció: “Estoy bien, contento, ansioso y con todas las pilas para empezar la preparación en el club que me dio la oportunidad de trascender”.



“He recorrido muchos clubes y en todos pude recabar suficiente experiencia que espero volcar acá en esta institución que me dio todo. Yo crecí acá como jugador, y soy lo que soy hoy como persona gracias a Boca Unidos”, señaló el chaqueño, quien tras vencer el préstamo que lo unía a Temperley se sumará como primer refuerzo del equipo correntino.



El delantero continuó: “Como futbolista y el sueño más grande que tengo es el de ascender con Boca Unidos. Me fuí y volví con ese sueño, ojalá se me cumpla, para darle una alegría a toda la gente que nos sigue”. Ríos comentó que “todavía no pude entablar una charla con el entrenador, lo vi, lo saludé nada más, pero con el paso de los días seguro nos iremos conociendo más en profundidad y él me dará a conocer lo que quiere de mí para el equipo”.



Gonzalo Ríos estuvo un par de años afuera, en México y Temperley, que le sirvieron para madurar más allá de no haber tenido continuidad. “No tuve un año bueno en Temperley, por ahí tuve muchas lesiones que me dejaron afuera de las canchas, pero quiero ponerme bien y brindar lo mejor”, expresó.



Nota: Diario El Litoral



