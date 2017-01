Finalmente Boca Unidos jugará amistosos en Buenos Aires

Pese a la incertidumbre que reina en la AFA, el “aurirrojo” jugará cinco partidos en suelo bonaerense la segunda quincena de enero. Los rivales serán Vélez, Banfield, All Boys, Tristán Suárez y la UAI Urquiza. Además, la dirigencia busca al reemplazante de Franco Cángele.

En su afán de alcanzar mejor ritmo futbolístico a medida que avanza con los trabajos de pretemporada, el plantel de Boca Unidos realizará una gira por Buenos Aires a partir de la segunda quincena de enero y jugará cinco amistosos ante equipos de Primera División, B Nacional y Metropolitana. Sin dudas será un esfuerzo económico el que hará la dirigencia “aurirroja”, aún cuando en AFA sigue todo en la nebulosa en cuanto al pago de deudas con algunos clubes (al equipo correntino, por caso, deben pagarle alrededor de dos millones de pesos todavía).



El viaje del conjunto que dirige Federico Domínguez está previsto para el domingo 15, ya que el martes 17 del actual comenzará el raid de cinco encuentros en días consecutivos. Los respectivos rivales serán: Tristán Suárez (B Metropolitana), Vélez Sarsfield, UAI Urquiza (B Metro), All Boys y Banfield.



Allí, el entrenador junto a su cuerpo técnico irá evaluando las mejores alternativas pensando en el equipo que enfrentará a Brown, en Adrogué, el último sábado de este mes (fecha a confirmar por la AFA, ya que por el momento está en duda la reanudación del certamen). Hay que tener en cuenta que Boca Unidos solamente incorporó por ahora a Gonzalo Ríos, quien aseguró va a estar al menos seis meses en el club después de su último paso por Temperley.



En tanto, sufrió dos bajas sensibles, como la reciente salida de Franco Cángele (fue a Deportivo Cali, en Colombia) y Michael Hoyos (emigró al Cuenca ecuatoriano). Por este motivo, la dirigencia boquense realiza gestiones para encontrar al reemplazante puntualmente de Cángele. En tal sentido, lamentó el acuerdo que alcanzó Leonardo Pisculichi con el Vittoria, equipo de la Serie A de Brasil. Es que, siempre bajo el hermetismo habitual de las negociaciones, el equipo de la ribera correntina había estado en conversaciones con el mediocampista ofensivo ex River Plate y surgido en Argentinos Juniors.



No obstante, en Boca Unidos confían en que alguna incorporación habrá con el correr de los días, ya que el plantel sufrió una “depuración” importante, puesto que a las mencionadas salidas de Cángele y Hoyos hay que agregar los jugadores a los cuales Domínguez no tendrá en cuenta. Esa lista la componen los colombianos Juan Bravo y Tony Gutiérrez (no llegó a tener minutos en B Nacional, apenas jugó en la Liga Correntina), Diego Galeano, Francis Mac Allister, Pablo Vergara, Gabriel Méndez y Emiliano Terzaghi.



Las dificultades de Crucero



Andrés Salibe, presidente de Crucero del Norte, habló tras el alejamiento del principal sponsor del club (Rosamonte) y aunque reconoció la compleja situación desde el punto de vista económico, descartó que el equipo misionero vaya a bajarse de la B Nacional. El titular del “colectivero” entiende que por la ubicación geográfica con respecto al resto, es el club que más viaja y eso le insume un enorme presupuesto, lo que se dificultó con la salida de su más importante patrocinador.



“Hoy se nos bajó el sponsor que teníamos. Cuesta mucho mantener un club en la B Nacional. Algunos sponsors del país se empiezan a bajar en todos los clubes, no sólo en el nuestro. Somos el único club sin deudas, al que le deben todavía más de tres meses. Se está poniendo muy difícil la continuidad de lo que es el fútbol”, dijo Salibe al portal de Mundo Ascenso. “Los jugadores son personas, tienen que cobrar su sueldo, merecen estar al día como lo hemos hecho siempre nosotros… pero cada vez es más difícil”, reconoció.



