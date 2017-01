Ferreira entrenó y en Mandiyú esperan su continuidad

El capitán del equipo que ascendió al Federal A trabajó ayer en el predio de Tipoití. Sin embargo, esto no quiere decir que continúe en el “albo”. De todos modos, la dirigencia aguarda con ansias la decisión del mediocampista central. Además, esperan por Gonzalo Ramírez.

La presencia de Nicolás Ferreira en el entrenamiento ayer de Mandiyú entusiasmó a más de uno. Es que el capitán del equipo que ascendió al Federal A, una vez consumado tal logro a mediados de diciembre pasado, había deslizado la posibilidad de buscar nuevos horizontes teniendo en cuenta que la participación del “albo” en la tercera categoría del fútbol argentino sería recién en el segundo semestre del año.



De todos modos, Ferreira por el momento estaría evaluando un par de ofertas (no trascendieron los clubes que lo pretenden) y mientras define su futuro le pidió al cuerpo técnico liderado por Julio García -con el aval dirigencial- para trabajar junto al plantel y entonces no perder la forma física. No obstante, a medida que pasan los días y sin un destino concreto, la comisión directiva encabezada por Juan Ignacio Igarzabal se ilusiona con poder retener al mediocampista central con pasado en B Nacional (jugó con Gimnasia y Esgrima de Jujuy) y también la primera división de Paraguay.



En caso de lograr la continuidad de Ferreira (25 años), Mandiyú habrá dado un gran paso en cuanto a la conformación de un plantel sumamente competitivo para afrontar la Copa Argentina, ya que anteriormente la dirigencia llegó a un acuerdo con Álvaro Pavón, la otra pieza vital de la mitad de la cancha. También hay tratativas para que Gonzalo Ramírez siga formando parte del plantel “albo”. Al jugador que ocupó el carril izquierdo y fue titular en la parte más importante del último torneo Federal B se le hizo una oferta y habrá que esperar su respuesta.



El que ya se integró a las filas de Mandiyú fue el arquero Jamil Jara, uno de los puntos altos en la estructura del ascenso. Aunque la incertidumbre pasa por saber qué hará el goleador Martín Kuchack, ya que le habría manifestado a los dirigentes la posibilidad de retomar los entrenamientos recién en marzo. De esta manera, quedaría descartada la posibilidad de contar con el siempre inquietante centrodelantero para los compromisos iniciales de la Copa Argentina. A propósito de dicho certamen, el primer cruce de la fase preliminar será ante Ferroviario, al que enfrentará en partido y revancha. Ambos lograron la clasificación luego de terminar 1º y 2º, respectivamente, en la Zona B de la Región Litoral Norte del Federal B.



