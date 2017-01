Huracán juega su primer amistoso ante Don Orione

El “azulgrana”, integrante de la Zona 11 del Torneo Federal "C", jugará esta tarde su primer amistoso de la pretemporada. Desde las 16 hs recibirá en su estadio a Don Orione de Barranqueras.

Huracán Corrientes viene realizando una exigente pretemporada y hoy intentará ir ablandando los músculos con un cotejo amistoso de cara al Federal C, donde integra la Zona 11 de la Región Litoral Norte y debutará el próximo 5 de febrero ante Soberanía, el otro representante capitalino. Su rival en el primer ensayo será Don Orione de Barranqueras, al que recibirá desde las 16 en el gigante de cemento del Berón de Astrada.



Bajo la conducción técnica de Julián Fontana, el “azulgrana”, que tiene como cabeza visible del proyecto al experimentado jugador Gerónimo Vallejos, cuenta también con varios valores que pasaron o surgieron del club, como Lucas Vallarino, Gabriel Mosevich, Diego Ortiz, Alberto Cardozo o José María Domínguez, por citar algunos.



Asimismo, en el plantel figuran elementos de mucha trayectoria como Walter Alarcón (ex Boca Unidos y For Ever, por caso), Hugo Herrera o Esteban Valenzuela. Estos, más los que ya venían formando parte del equipo que se coronó campeón en 2015 de la Liga Correntina: Mariano Maciel, el citado Vallejos, Nicolás Barrientos y Arturo Fontana, entre otros.



El fixture para Huracán en el Federal C comenzará el 5 de febrero con el duelo de capitalinos ante Soberanía, quedando libre en la fecha inaugural Central Goya, el tercer y último integrante del grupo, que clasificará al 1º a la instancias de cuartos de final (“playoffs”). En la segunda fecha, proyectada para el 12 del mes venidero, Central Goya será anfitrión de Huracán y Soberanía tendrá descanso.



El tercer capítulo de la Zona 11, en tanto, enfrentará a Soberanía y Central Goya para que sea Huracán el que quede libre. En la segunda rueda, se invertirán los localías. En la Zona 12 de la Región Litoral Norte del Federal C competirán los demás correntinos. Todos ellos del interior provincial: Puente Seco y Panificación, ambos de Paso de los Libres, Comunicaciones de Mercedes y Victoria de Curuzú Cuatiá.



