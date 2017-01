"Lo que hizo Cali no tiene lógica"

Franco Cángele aseguró que espera encontrar un equipo para demostrar que el cuadro colombiano se equivocó. Según manifestó el Deportivo Cali, el ex jugador de Boca Unidos, "no cumplió con los estándares exigidos por el departamento médico".

Franco Cángele, luego de haber firmado contrato con Deportivo Cali, fue desvinculado del club colombiano debido a que no pasó los exámenes médicos. El delantero manifestó su desacuerdo con lo hecho por el equipo verde. "Fue una situación muy incómoda, nunca me había pasado una cosa así, hice toda la revisión médica entre miércoles y jueves, el jueves firmé el contrato y a medio día me comunican que no pasé la revisión, fue raro porque se supone que uno cuando firma ya pasó por el ok".



"Me dijeron que la rodilla derecha no estaba en condiciones para competir con Cali, algo que me chocó porque si me quieren contratar por lo que hice en 2016 es raro que me lo comuniquen cuando ya estaba el contrato firmado, no me pareció que se haya manejado bien, no tiene ninguna lógica lo que hicieron; espero poder encontrar un equipo para demostrar que están equivocados".



¿Vuelve a Boca Unidos?



Idas y venidas hubo en la relación entre Boca Unidos y Franco Cángele, quien después de ser descartado por Deportivo Cali al no superar la revisión médica, podría retornar a Corrientes para iniciar una especie de tercer ciclo en el club. Si bien en las huestes del “aurirrojo” hay cierto recelo con el jugador por sus recurrentes desvinculaciones, ante la difícil misión de encontrar valores de calidad disponibles en el mercado, la opción de “repatriar” al ex Boca Juniors sería por demás interesante, máxime sabiendo que ni siquiera cubriría uno de los dos cupos disponibles para reforzar el plantel de cara a la continuidad de la Primera "B" Nacional.

