Villoldo el primer refuerzo de Boca Unidos

No so­lo de tra­ba­jos de pre­tem­po­ra­da y fút­bol se nu­tre Bo­ca Uni­dos en es­te tiem­po, es que ayer con­cre­tó la in­cor­po­ra­ción de Mi­guel Ale­jan­dro Vi­llol­do, el mar­ca­dor la­te­ral por iz­quier­da pro­ve­nien­te del fút­bol uru­gua­yo.

Mi­guel Ale­jan­dro Vi­llol­do ini­ció su ca­rre­ra fut­bo­lís­ti­ca en el Club Atlé­ti­co Hi­gue­ri­tas, tu­vo un pa­so por la Se­lec­ción Sub 15, lue­go en el Club Atlé­ti­co Po­lan­co, la Se­lec­ción ab­so­lu­ta de So­ria­no, pa­ra más tar­de re­ca­lar en el Da­nu­bio FC. Lue­go el la­te­ral iz­quier­do de 26 años mi­li­tó en Pla­za Co­lo­nia de Uru­guay, club que vie­ne de ser la sen­sa­ción del fút­bol cha­rrúa en el úl­ti­mo se­mes­tre al que­dar­se con el Tor­neo Aper­tu­ra y ca­er en la fi­nal del cam­pe­o­na­to an­te Pe­ña­rol.



Tam­bién Vi­llol­do tu­vo una es­ta­día de dos tem­po­ra­das en nues­tro pa­ís ju­gan­do en Sar­mien­to de Re­sis­ten­cia. El año pa­sa­do el la­te­ral zur­do es­tu­vo en la mi­ra de Es­tu­dian­tes de La Pla­ta, pe­ro lue­go su pa­se no se con­cre­tó. En aquel en­ton­ces ma­ni­fes­tó: “Ten­go una ilu­sión muy gran­de, tra­to de ju­gar con el co­ra­zón ca­da pe­lo­ta y ten­go que re­do­blar el es­fuer­zo. Pa­teé el pe­nal que le dio el cam­pe­o­na­to a Pla­za Co­lo­nia. Voy a co­rrer y no voy a dar una pe­lo­ta por per­di­da”, sem­blan­te­an­do su es­ti­lo de jue­go.



Por otra par­te, tam­bién con­tó su his­to­ria de vi­da y re­ve­ló: “Es­tu­ve en Sar­mien­to de Re­sis­ten­cia y no me fue bien, y pa­re­cía que el fút­bol no era pa­ra mí. Me de­di­qué a la­bu­rar, tra­ba­ja­ba en una piz­ze­rí­a, en­tre­na­ba a la ma­ña­na, me iba a la­bu­rar a una piz­ze­ría has­ta dos de la ma­dru­ga­da”. Por úl­ti­mo, hi­zo una lla­ma­ti­va con­fe­sión: “A­ho­ra voy en bi­ci­cle­ta a en­tre­nar por­que el suel­do no al­can­za, co­bro el mí­ni­mo, te­nés que pa­gar el al­qui­ler y en­ci­ma una fa­mi­lia y un hi­jo que vie­ne en ca­mi­no, vi­vís con lo jus­to”, se­ña­ló el hoy ju­ga­dor de Bo­ca Uni­dos. Por otra par­te en las úl­ti­mas ho­ras fir­ma­ron la res­ci­sión de sus res­pec­ti­vos con­tra­tos el vo­lan­te ofen­si­vo Fran­co Cán­ge­le, quien no pa­só la re­vi­sa­ción mé­di­ca en el Amé­ri­ca de Ca­li, y el de­fen­sor Juan Bra­vo.



