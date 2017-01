Huracán se prueba con Chaco For Ever

Hoy desde las 18 hs está previsto que se juegue el primer partido amistoso entre los equipos de Huracán Corrientes y Chaco For Ever.

Como se sabe y aprovechando que el “negro” chaqueño no jugará por ahora la segunda ronda del Federal A, debido a la postergación del certamen, hoy desde las 18 en su estadio del barrio Berón de Astrada, Huracán Corrientes recibirá en un cotejo amistoso a Chaco For Ever. Se jugarán dos encuentros, el primero entre el denominado equipo “titular” y en el restante se enfrentarán los “suplentes”.



En principio se va a cobrar una entrada 30 pesos, con el fin de recaudar para poder paliar el costo de la participación en el certamen federal, según comentó uno de los jugadores que está a cargo de la organización de este plantel azulgrana. Por otro lado, se informó también que durante el torneo que organiza el Consejo Federal, las acreditaciones de los periodistas serán las mismas que durante la temporada 2016 otorgó la Liga Correntina de Fútbol, es decir, el carnet azul, también con el propósito de abaratar costos.



No empieza



El torneo Federal A tampoco empezará a jugar, según decidieron los dirigentes de clubes de esa categoría, completando el virtual paro del ascenso y el interior. Los dirigentes reclaman el dinero prometido por la Comisión Regularizadora pero también ir a elecciones, para las que postulan al titular de Barracas Central, Claudio “Chiqui” Tapia.



“Se para hasta que no haya un Presidente”, enfatizó el titular de Maipú de Mendoza, Omar Sperdutti, en referencia a la exigencia de la elección del presidente de la AFA, que el Ascenso y el Interior reclaman urgente para luego reformar el estatuto que exige FIFA. La segunda etapa del torneo Federal A, que otorga dos ascensos al Nacional B, debía comenzar el 29 de enero.



El cónclave tuvo fuerte contenido político habida cuenta de que estuvieron el titular del Consejo Federal, el santiagueño Pablo Toviggino, pero también el vice de Chicago -club que no es de la categoría ni del interior- Daniel Ferreiro, dos aliados de Tapia. “La pelea es entre los que se la quieren llevar toda y nosotros”, enfatizó Ferreiro en un mensaje a los dirigentes.



