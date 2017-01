El amistoso Huracán y For Ever fue suspendido por incidentes

El encuentro amistoso disputado ayer por la tarde en el estadio del barrio Berón de Astrada no llegó a su fin para evitar agresiones mayores. Se jugaban 12’ del segundo tiempo y ganaba el dueño de casa 1-0.

Un amistoso poco amigable fue el que protagonizaron Huracán Corrientes y Chaco For Ever, que terminó suspendido en el segundo tiempo por incidentes, en un encuentro disputado ayer en el estadio "José Antonio Romero Feris".



El "globo" ganaba por la mínima diferencia (1 a 0), pero cuando transcurrían 10 minutos del complemento, un cruce entre Leandro Benítez, jugador del conjunto chaqueño, y Walter Alarcón del local, terminó con este juego amistoso de pretemporada, que tiene a los de Julián Fontana y Francisco Blanco pensando en su próxima participación en el Torneo Federal C, y a los de Pedro Dechat en el Federal A.



Lo cierto es que antes de este papelón, el encuentro era de trámite tranquilo, con ambos equipos mostrando cosas interesantes en el rectángulo de juego del estadio "azulgrana". Justamente el conjunto local desplegó una mejor imagen, ya que, a pesar de la diferencia de categoría, supo inquietar a los chaqueños en varios pasajes del encuentro. Así logró ponerse en ventaja por medio de su lateral Gabriel Mosevich, quien capturó un balón en el borde del área para ponerla lejos del arquero Mario Santilli, cuando el reloj marcaba 23 minutos del primer tiempo.



Para el complemento las cosas se podrían muy calientes, ya que en una jugada a favor de Huracán, un cabezazo de Leandro Benítez sobre la humanidad de Alarcón, derivó en la reacción del jugador "azulgrana", quien golpeó a su rival en el rostro. Rápidamente interfirieron varios jugadores de ambos equipos, mientras algunos miraban sin entender lo que había sucedido. Desde ese momento los minutos comenzaron a transcurrir con un tumulto en la zona que divide los bancos de suplentes, que terminó con la expulsión de los futbolistas implicados en el hecho por parte del juez del partido, Federico Encina.



Ahí todo indicaba que iba a reanudar, pero el entrenador de Chaco For Ever, Pedro Dechat, decidió retirar a sus jugadores del encuentro. Lamentablemente así se fue el cuarto encuentro amistoso del "globo" correntino, que cuenta con un plantel numeroso y que alista su gran debut en el próximo Torneo Federal "C" que dará inicio en febrero.



Síntesis del partido:

Huracán (1): Lucas Vallarino; Gabriel Mosevich, Walter Alarcón, Esteban Valenzuela y Juan Aguirre; Alexis Romero, Carlos Gallardo y Gerónimo Vallejos; José María Domínguez; Arturo Fontana y Antonio Báez. DT Julián Fontana y Francisco Blanco.

Chaco For Ever (0): Mario Santilli; Leandro Benítez, Pablo Russo, Marcos Cabrera y Carlos Marcolongo; Oscar Gómez, Juan Passaglia y Matías Grandi; Diego Magno; Gonzalo Garavano y Juan Manuel López. DT Pedro Dechat.

Gol: PT 23’ Gabriel Mosevich (H).

Árbitro: Federico Encinas. Asistentes: Facundo y Pablo Encinas.

Cancha: Huracán Corrientes.



