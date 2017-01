Vuelve el fútbol con la continuidad del Infanto Juvenil y la Tercera

Se dio a co­no­cer la pro­gra­ma­ción del Tor­neo In­fan­to Ju­ve­nil y de la Ter­ce­ra di­vi­sión de la tem­po­ra­da 2016, de los tor­ne­os que son or­ga­ni­za­dos por la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol, los mis­mos son la eta­pa fi­nal de cru­ces.

La Ter­ce­ra di­vi­sión es­tá pre­vis­to que co­mien­ce el 1 de fe­bre­ro, en tan­to que el In­fan­to arran­ca­rá el sá­ba­do 4 de fe­bre­ro.



Pro­gra­ma de partidos:

Miér­co­les 1 de fe­bre­ro -­ Re­ser­va (par­ti­dos de ida)

Can­cha de Li­ber­tad: 17:00 -­ Bo­ca Uni­dos vs. Cu­ru­pay; 18:00 -­ Hu­ra­cán vs. To­ri­no; 19:20 -­ Ri­va­da­via vs. Fe­rro­via­rio y 20:40 -­ Li­ber­tad vs. Quil­mes.

Sá­ba­do 4 de fe­bre­ro -­ Re­ser­va

(par­ti­dos re­van­cha)

Can­cha de Li­ber­tad: 17:00 -­ Ri­va­da­via vs. Fe­rro­via­rio; 18:10 -­ Bo­ca Uni­dos vs. Cu­ru­pay; 19:20 -­ Hu­ra­cán vs. To­ri­no y 20:40 -­ Li­ber­tad vs. Quil­mes.

Can­cha de Al­ve­ar: 16:30 -­ Sub 17 (i­da) -­ La Amis­tad vs. Hu­ra­cán B; 17:40 -­ Sub 15 (i­da) -­ Al­ve­ar vs. Li­ber­tad y 18:40 -­ Sub 15 (i­da) -­ Alum­ni vs. Ri­va­da­via.

Can­cha de Lip­ton: 17:00 -­ Sub 13 (i­da) -­ Cu­ru­pay vs. Quil­mes; 18:00 -­ Sub 13 (i­da) -­ Bo­ca Uni­dos D vs. Lip­ton y 19:00 -­ Sub 13 (i­da) -­ Ri­va­da­via vs. Ta­lle­res A.

Can­cha de Spor­ti­vo Co­rrien­tes: 17:00 -­ Sub 15 (i­da) -­ Quil­mes vs. Cam­bá Cuá A; 18:00 -­ Sub 15 (i­da) -­ La Amis­tad vs. Cam­bá Cuá B y 19:00 -­Sub 13 (i­da) -­ Cam­bá Cuá vs. Vi­lla Ra­quel.

Do­min­go 5 de fe­bre­ro

Can­cha de Lip­ton: 17:00 -­ Sub 15 (i­da) -­ Cu­ru­pay B vs. Lip­ton A; 18:00 -­ Sub 13 (i­da) -­ Bo­ca Uni­dos B vs. Man­di­yú B y 19:00 -­ Sub 13 (i­da) -­La Amis­tad vs. Man­di­yú C.

Can­cha de Al­ve­ar: 17:30 -­ Sub 9 (vuel­ta) -­ San­ta Ca­ta­li­na (0) -­ Cam­bá Cuá (0); 18:10 -­ Sub 9 (vuel­ta) -­ Fe­rro­via­rio A (0) vs. Bo­ca Uni­dos B (0) y 18:50 -­ Sub 9 (vuel­ta) -­ La Amis­tad (0) vs. Li­ber­tad (0).

Can­cha de Spor­ti­vo Co­rrien­tes: 16:30 -­ Sub 13 (i­da) -­ Bo­ca Uni­dos A vs. Fe­rro­via­rio B; 17:30 -­Sub 13 (i­da) -­ Po­pu­lar vs. Fe­rro­via­rio A; 18:30 -­Sub 11 (vuel­ta) -­ Fe­rro­via­rio B (1) vs. Cam­bá Cuá (0) y 19:30 -­ Sub 13 (i­da) -­ San­ta Ca­ta­li­na vs. Spor­ti­vo Co­rrien­tes.

Can­cha de Li­ber­tad: 17:30 -­ Sub 15 (i­da) -­ Man­di­yú vs. Fe­rro­via­rio A; 18:30 -­ Sub 15 (i­da) -­ Li­ber­tad B vs. Fe­rro­via­rio B y 19:30 -­ Sub 13 (i­da) -­Libertad A vs. Li­ber­tad B.



Ob­ser­va­cio­nes



La Me­sa Di­rec­ti­va de la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol pu­so en co­no­ci­mien­to que an­te cual­quier he­cho de vio­len­cia den­tro o fue­ra del cam­po de jue­go se le ha ins­trui­do al Tri­bu­nal de Dis­ci­pli­na san­cio­nar tan­to a ju­ga­do­res co­mo a la ins­ti­tu­ción que par­ti­ci­pa, de acuer­do al Re­gla­men­to de Trans­gre­sio­nes y Pe­nas. Por otra par­te se in­for­mó, que con la ex­cep­ción de la di­vi­sio­nal Re­ser­va, en las res­tan­tes ca­te­go­rí­as los ju­ga­do­res de­be­rán pre­sen­tar DNI o Cé­du­la pa­ra ju­gar los par­ti­dos.



