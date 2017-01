"Boca Unidos está en una cesación de pago virtual"

El presidente de Boca Unidos, Alfredo Schweizer, dijo que el club se ha tornado “imprevisible” sufriendo las consecuencias de la crisis que atraviesa el fútbol. Indicó que por derechos de la TV solamente percibió la institución seis meses de los 12 acordados para el 2016.

El fút­bol ar­gen­ti­no con­ti­núa in­mer­so en una cri­sis don­de los in­te­re­ses po­lí­ti­cos, de po­der y eco­nó­mi­co cons­pi­ran con­tra el en­ca­rri­la­mien­to ins­ti­tu­cio­nal y los clu­bes se en­cuen­tran in­mer­sos en una si­tua­ción que los arras­tra pe­li­gro­sa­men­te a la ban­ca­rro­ta. Ello es con­se­cuen­cia del des­ma­ne­jo de la AFA y de la pos­tu­ra de mu­chos di­ri­gen­tes que an­te­po­nen otras cues­tio­nes al in­te­rés de las ins­ti­tu­cio­nes y en­ton­ces, co­mo lo gra­fi­ca el pre­si­den­te de Bo­ca Uni­dos, Al­fre­do Schwei­zer, “an­te es­ta si­tua­ción clu­bes que an­tes éra­mos pre­vi­si­bles hoy pa­sa­mos a ser im­pre­vi­si­bles”.



“Es­to no es de aho­ra, vie­ne de arras­tre, des­de el 2014, y la lu­cha de po­der que abar­ca lo eco­nó­mi­co y lo po­lí­ti­co no per­mi­ten avi­zo­rar una so­lu­ción. Es más, yo con­si­de­ro que es­ta de­li­ca­da si­tua­ción to­da­vía no al­can­zó su te­cho”, di­jo el di­ri­gen­te co­rren­ti­no in­di­can­do que con­si­de­ra po­co pro­ba­ble que ha­ya un en­ten­di­mien­to en el cor­to pla­zo. Es más, agre­gó que an­te la gra­ve­dad del con­flic­to en el que se ve in­mer­so el fút­bol “hoy lo de­por­ti­vo pa­só a un se­gun­do pla­no por­que clu­bes or­de­na­dos es­tán pa­de­cien­do in­nu­me­ra­bles in­con­ve­nien­tes. Es lo que ocu­rre con Bo­ca Uni­dos, que an­tes era pre­vi­si­ble y hoy no po­de­mos de­cir que con­ti­núe así. Es que la­men­ta­ble­men­te no se cum­ple con lo pac­ta­do”.



Schwei­zer agre­gó: “Fí­jen­se que en el ca­so par­ti­cu­lar de nues­tro club so­la­men­te nos pa­ga­ron 6 me­ses de los 12 que nos co­rres­pon­den se­gún el acuer­do que se ha­bía fir­ma­do an­tes del ini­cio de tem­po­ra­da por el te­ma de la te­le­vi­sión. Los re­cur­sos pro­me­ti­dos fue­ron in­clui­dos en la ela­bo­ra­ción del pre­su­pues­to y se nos tor­na muy com­pli­ca­do to­do por­que no se pue­de cum­plir con los com­pro­mi­sos asu­mi­dos”.



Fue más allá Schwei­zer al ma­ni­fes­tar que “no só­lo hay que aten­der los suel­dos de los ju­ga­do­res y cuer­po téc­ni­co, si­no tam­bién a los em­ple­a­dos. Po­de­mos de­cir que hoy Bo­ca Uni­dos es­tá en una ce­sa­ción de pa­go vir­tual. Hay que te­ner en cuen­ta que hay otros gas­tos co­mo el de man­te­ni­mien­to, lim­pie­za de las ins­ta­la­cio­nes y la gen­te que tra­ba­ja con las di­vi­sio­nes in­fe­rio­res. To­dos los pro­yec­tos pa­san al ‘fre­e­zer’, in­clui­da la par­ti­ci­pa­ción en los tor­ne­os de in­fe­rio­res de la AFA”, se la­men­tó el di­ri­gen­te, quien sos­tu­vo “a ve­ces te dan ga­nas de pe­gar el por­ta­zo; pe­ro uno si­gue ade­lan­te por to­do lo que cos­tó lle­gar al lu­gar en que es­ta­mos en el con­tex­to del fút­bol na­cio­nal”.



El con­flic­to no se sa­be has­ta cuán­do se ex­ten­de­rá por­que hoy no exis­te un pre­si­den­te de la AFA ele­gi­do en asam­ble­a. Es­to afec­ta le­gal­men­te a un po­si­ble con­tra­to con la TV por­que no se pue­de ad­mi­nis­trar y se di­fi­cul­ta to­do. “Hay una lu­cha de po­der y pien­so que lle­gar a una so­lu­ción in­me­dia­ta es muy di­fí­cil. Oja­lá que ma­ña­na pri­me la sen­sa­tez, ha­ya en­ten­di­mien­to, des­ta­pe­mos el cham­pán por el arre­glo y la pe­lo­ta vuel­va a ro­dar en las can­chas. Que vuel­va el fút­bol”, di­jo el ti­tu­lar del club Bo­ca Uni­dos.



Des­pués ma­ni­fes­tó su acuer­do por la cre­a­ción de la Su­per­li­ga con la in­clu­sión de los clu­bes del As­cen­so, “co­mo hay en Eu­ro­pa” y en otros la­dos. “No­so­tros no te­ne­mos voz ni vo­to, pa­só mu­cho tiem­po y se­gui­mos en la mis­ma. Con­si­de­ro que la ma­ne­ra en que es­te con­flic­to se re­suel­va fa­vo­ra­ble­men­te es que las par­tes ce­dan un po­co. Tra­tar de ha­cer un fút­bol fe­de­ral y bien or­ga­ni­za­do. Hoy no veo la pun­ta del ovi­llo pa­ra en­con­trar la so­lu­ción a es­ta si­tua­ción de­li­ca­da que me pa­re­ce to­da­vía no to­có fon­do”.



Boca Unidos hizo fútbol



El plantel de Boca Unidos cerró ayer por la mañana su semana de entrenamientos. Sin certeza acerca de la fecha de reanudación del torneo de la Primera B Nacional, en una de las canchas auxiliares del Complejo Deportivo Leoncio Benítez se llevó a cabo una sesión de una hora de fútbol. Entre los titulares formaron Fabricio Henricot (jugó por Marcelo Ojeda que esta lesionado), Rolando Ricardone, Marcelo Ortiz, Fernando Alloco y Alejandro Villoldo (primeros minutos en el equipo para el uruguayo), Mateo Ramírez, Diego Sánchez Paredes y Martín Fabro; Gonzalo Ríos, Cristian Núñez y Carlos Ross.



En los suplentes jugaron varios juveniles en un equipo comprendido por Franco Morales; Alan Pérez, Ataliva Schweizer, Ariel Morales y Saúl Abecasis; Leonel Ríos, Ramiro Schweizer y Germán Herrera; Mariano Miño, Ignacio Valsangiácomo y Federico Nieto. Luego, llegaron las modificaciones en ambos conjuntos y después de una hora a puro fútbol fue el final de un exigente entrenamiento en el que la formación titular tuvo buena circulación de pelota e interesantes movimientos. El plantel tendrá libre la jornada de hoy, y mañana volverá a los entrenamientos en una semana en la que el miércoles recibirá a Sarmiento de Resistencia para jugar su primer amistoso de local.



