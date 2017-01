Cambá Cuá puso primera de cara a la temporada 2017

El plantel de primera división inició su pretemporada bajo las directivas del flamante director técnico, Carlos Mauricio ‘Piti’ Rodríguez. En el primer día se presentó el plantel superior de la institución junto a más de 20 jugadores que iniciaron una prueba para formar parte del plantel definitivo para las competencias oficiales del 2017.

"Piti" Rodríguez, quien conformó su cuerpo técnico con los preparadores físicos Gonzalo Cabral y Roberto Villalva, explicó que durante la primera semana realizarán trabajos livianos con el objetivo de ir conociendo y probando a los jugadores que se acercaron a la institución, así como también ir preparando de a poco al plantel de jugadores que pertenecen a la institución cambacuacera.



Se llevaron a cabo trabajos físicos livianos y prácticas con pelota donde se alinearon diversos equipos con el objetivo de ver un primer desempeño futbolístico e ir conociendo a los jugadores de la institución y quienes están a prueba. El flamante entrenador es un viejo conocido de Cambá Cuá ya que vistió la camiseta roja en los primeros años de los 2000 luego de uno de los períodos de mayor trascendencia deportiva de la institución, lo cual le valió una identificación con el conjunto cambacuacero.



Además de haber realizado una carrera profesional en el fútbol argentino, con pasos en inferiores por River Plate, Platense, el flamante DT de Cambá Cuá tuvo pasos futbolísticos como jugador en Chaco For Ever, Huracán Corrientes, Gimnasia y Tiro de Salta y All Boys (todos en Nacional B) y también en Tacuarí de Paraguay mientras que en el plano local contó con pasos por Ferroviario y Cambá Cuá, entre otros; en tanto Rodríguez también cuenta con experiencia en los cuerpos técnicos de clubes como Corrientes FC, Textil Mandiyú, Ferroviario (como formador de divisiones infantiles) y Libertad donde se desempeñó como DT. En tanto Cambá Cuá continuará esta semana preparándose para afrontar el Torneo Primera División “A” de la Liga Correntina de Fútbol.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes