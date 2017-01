"Buscamos ser un equipo agresivo, con tenencia de pelota"

El DT de Boca Unidos, Federico Domínguez, se mostró satisfecho con los trabajos de pretemporada, porque el equipo va teniendo madurez en el juego. En cuanto al funcionamiento dijo que el objetivo es construir un equipo agresivo, con mucha tenencia de pelota, y lograr el protagonismo que generamos de local también en condición de visitante.

La indefinición acerca de la vuelta a la competencia de un torneo que debió reanudarse en la semana que pasó, complica la preparación y la puesta a punto de los planteles que realizan los cuerpos técnicos de los diferentes equipos. “Es algo que estaba dentro de las posibilidades cuando iniciamos esta pretemporada, tratamos de llegar bien (por si comenzaba en la semana que finalizó), ahora lo que debemos buscar es que no baje el ritmo, la intensidad y más que nada la concentración. Vamos variando los trabajos para que sea más llevadero, algunos son más divertidos, otros más aplicados, con el objetivo de no desviarnos del camino”, explicó el técnico de Boca Unidos, Federico Domínguez.



El conjunto correntino jugó cuatro partidos de preparación entre el 17 y el 21 de enero en Buenos Aires, donde más allá de los resultados positivos cosechados por el equipo titular (empates con Vélez, Banfield y Tristán Suárez, y triunfo ante All Boys), lo que dejó conforme a Domínguez fue el funcionamiento alcanzado. “Con el primer equipo vamos encontrando el funcionamiento que pretendo, estoy contento desde ese lugar, para ir buscando una madurez en una competencia que va a ser dura”, manifestó.



Domínguez explicó que “cuando nosotros llegamos en noviembre estábamos necesitados de puntos para salir del fondo de la tabla. Lo pudimos lograr con trabajo, dedicación, y entendiendo el mensaje de los jugadores a nosotros, y eso nos deja más que conformes. Ahora, tenemos que subrayar lo que veníamos haciendo bien y agregarle, sin volvernos locos y de a poco, alguna que otra pincelada más. Buscamos marcar esa tendencia de ser un equipo agresivo, con tenencia de pelota y tratar de generar ese protagonismo que logramos de local llevarlo también de visitante, que es algo que nos quedó pendiente y que en este segundo semestre tenemos que concretar”.



Agregó que lo que se busca es “prácticamente reforzar lo que veníamos haciendo, que se logró de buena manera en el cierre del campeonato, y a partir de ahí hacernos fuertes desde ese lugar, con una formación 4-3-3 o 4-3-1-2, pero siempre con esa mixtura de jugadores que nos llevan a tener una gran posesión y ser protagonistas con la pelota”. Respecto a los refuerzos, confirmó que hasta el momento son dos: Gonzalo Ríos y Alejandro Villoldo.



El DT dijo que “Ríos es un gran refuerzo que no ocupa cupo porque es del club. Es un jugador que nos da una jerarquía bárbara y tenemos que tratar de exprimirlo. En tanto Villoldo es un lateral izquierdo uruguayo del cual estamos muy conformes y contentos de que esté con nosotros, porque nos puede aportar muchas cosas en defensa y en pelotas paradas, ya que tiene una buena pegada con la pierna zurda”. Con respecto al segundo cupo expresó que “estamos tratando de encontrar un jugador que nos pueda brindar un equilibrio o que haga la diferencia. Si no lo podemos encontrar, porque no es fácil conseguirlo, nos quedamos así como estamos porque no queremos traer por traer y perjudicar económicamente al club”, finalizó Domínguez.

