Los jugadores de la B Nacional van a la huelga

El plantel de Los Andes, junto con los demás clubes de la categoría, decidió parar sus entrenamientos por atrasos salariales que llegan a los cinco meses.

El plantel de Los Andes se declaró en huelga este lunes debido a la deuda en sus salarios y la Comisión Directiva le dio su respaldo. El Milrayitas fue el primero en parar, pero el resto de los equipos de la B Nacional también firmó un comunicado para pedirle ayuda a Futbolistas Argentinos Agremiados.

En otros equipos, por ejemplo en Nueva Chicago, donde cobraron septiembre antes de Navidad y un pequeño porcentaje de octubre durante enero, comenzarían con la huelga a partir del miércoles.



- El comunicado oficial de Los Andes y la carta adjunta de los planteles de la B Nacional:

Informamos que desde este lunes al mediodía nuestro plantel profesional decidió realizar una huelga por los retrasos en los pagos de los sueldos. La Comisión Directiva encabezada por el Presidente Oscar Ferreyra junto con la Subcomisión de Fútbol entiende las razones de la medida de fuerza y se solidariza con los jugadores. Además deja en claro que sin el dinero adeudado por la Asociación del Fútbol Argentino no es posible afrontar la situación.



Comunicado de los planteles de la Primera "B" Nacional

"A razón de la realidad del fútbol argentino conocido por la mayoría y particularmente por la situación que viven hoy los clubes del ascenso, los planteles profesionales de los veintitrés (23) equipos de la categoría B Nacional nos encontramos en estado de alerta. Más allá de la coyuntura de cada institución, los jugadores de todos los equipos estamos en contacto y en sintonía de cara a esta dura realidad que nos afecha y mucho. Las deudas con los planteles en la mayoría de los clubes ha llegado a un límite inigualable: el retraso en los pagos llega hasta los cinco meses y en muchos casos son los propios dirigentes los que admiten no tener un panorama de posible situación.



Es por esto que todos los plantes de la B Nacional le solicitamos a Futbolistas Argentinos Agremiados como órgano representante de los derechos de los futbolistas que intervenga en el asunto y acerque una propuesta formal por parte de cada una de las instituciones para sanear la deuda con los planteles profesionales de la categoría B Nacional teniendo como fecha límite el miércoles 1 de febrero de 2017. De no recibir un plan de pago satisfactorio en cada uno de los clubes, todos los equipos que nos encontramos disputando el Torneo de B Nacional nos manifestaremos solidariamente y realizaremos un paro, lo que significará no retomar los entrenamientos hasta que no nos acerquemos a una solución.



Conocemos y comprendemos muy bien la realidad de nuestro fútbol y la delicada situación que por la que atraviesa. Sin embargo, el estadio de deuda acumulada con los planteles y la falta de respuesta de cara al futuro nos obliga a tomar medidas y a trabajar unidos por las condiciones de trabajo de todos los jugadores de la B Nacional. Finalmente solicitamos a Futbolistas Argentinos Agremiados que, a través de sus representantes, lo comunique a quien corresponda".



