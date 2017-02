El plantel de Boca Unidos no irá a un paro

El capitán del "aurirrojo", Leonardo Baroni, atraviesa la parte final de la recuperación de una operación en la rodilla izquierda y, mientras cuenta las horas para volver a la cancha, también dio un panorama sobre el pensamiento del plantel ante la huelga que sugieren algunos colegas por el atraso salarial. En lo personal, espera “estar a disposición a fines de marzo”.

Leonardo Baroni viene trabajando con sus compañeros para volver a la plenitud física ya que se encuentra en plena recuperación de una intervención quirúrjica –realizada el 5 de septiembre- tras sufrir un desgarro parcial en los ligamentos cruzados anteriores de la rodilla izquierda, en el encuentro de la segunda fecha del torneo de la B Nacional ante Ferro Carril Oeste.



Mientras tanto, el fútbol argentino parece darle tiempo para que no se pierda más partidos ya que todavía no se sabe –a ciencia cierta- cuándo volverá a rodar la pelota. Mañana habrá reuniones y plenarios, pero siguen siendo pasos previos a la posible solución. Algunos clubes de la categoría B Nacional están asfixiados con la situación, por lo que hicieron trascender una nota en la que refleja el pensamiento de los jugadores quienes –en algunos casos- llevan entre 5 y 6 meses sin percibir sus haberes. Ayer fueron los jugadores de Los Andes quienes iniciaron una huelga y mañana podrían sumarse otros.



Acá, en esta zona del país, Boca Unidos no es un oasis y su presidente lo admite, pero el pensamiento del plantel no parece ser tan radical. Su capitán adelantó que se solidarizarán con sus colegas pero no tienen pensado hacer una huelga. En dialogo con el programa El Deportivo de La Red Corrientes (107.1 MHZ), Baroni admitió que se vive “una situación bastante complicada para muchos equipos. Tuve la posibilidad de hablar con varios capitanes de otras instituciones y hay jugadores a los que les deben entre 5 y 6 meses (de sueldo). Es una situación muy crítica, se firmó un pedido que esos mismos clubes hicieron para solidarizarse, y que manden al gremio para pedir un poco más de respaldo de parte de ellos. Cuando se firmó –en su momento- la idea era solidarizarse con ellos pero si iban a un paro no nos íbamos a acoplar, como lo hicieron otros equipos que estaban al día y por eso es más complicado parar”.



Y explicó que “en nuestro caso sabemos que si hay una demora, acá siempre nos han cumplido y nos han tenido muy bien, por eso la idea es no parar ni perder tiempo en eso; así que está en solidarizarse con esos equipos, que el gremio haga más de su lado y trate de acomodar esos temas. De nuestra parte, apoyamos a esos equipos pero tenemos que pensar en lo que queremos, que son cosas importantes para este semestre. Lo vimos por ese lado y parar –en ese sentido- no nos serviría, y eso es lo que se viene hablando en estos días”.



El santafesino también habló sobre el momento por el que atraviesa el fútbol argentino y entendió que “es bastante complicado. Como profesional estoy en 16 años de carrera y la verdad que lo que está pasando es sorprendente. Está todo mal, el fútbol argentino está muy complicado, por eso no veo una solución a corto plazo. Calculo que hasta que no haya elecciones en AFA va a seguir parecido y nos complica a todos. Esperemos que rápidamente encuentren una solución para el bien del fútbol porque es bastante desgastante esto, estar con estos temas cada seis meses… no es nada lindo”.



Para él, el regreso de la actividad “va a llevar su tiempo, hasta fines de febrero va a estar complicado que empiece”; y ante esto “uno no se puede programar ni manejar los entrenamientos como debería ser. Nos pasó el semestre pasado, con Labruna, fue complicado y nada favorable. En lo único que pensamos es en mentalizarnos lo mismo, pensar que el campeonato va a empezar en poco tiempo y que tenemos que hacer las cosas bien desde el comienzo. Tenemos que arrancar bien para pelear este último tiempo por lo que siempre soñamos”.



La recuperación



En lo personal, Baroni no juega desde el 4 de septiembre del año pasado, en la derrota ante Ferro Carril Oeste por 3 a 1. Allí sufrió una lesión que lo alejó de las canchas, obligó a una intervención quirúrjica y una larga recuperación que está pronta a terminar. “Me vengo sintiendo muy bien últimamente, por suerte pude –prácticamente- arrancar la pretemporada con el plantel en la parte física. Trabajos con pelota recién ahora me estoy metiendo, de a poco; y creo que esta semana en trabajo de reducido (fútbol) pero sin contacto. Nada de fútbol formal todavía. Recién estoy llegando a cuatro meses, me estoy sintiendo bien desde lo físico, con la pelota también, así que trabajando con normalidad. Fortaleciendo bien que es lo importante en este momento y creo que en un par de semanas voy a estar a la par del grupo, normalmente”, comentó el capitán.



El proceso “fue difícil por cómo se dio todo y porque no había salido casi nunca; lesiones graves no había tenido… fue una experiencia nueva, nada linda, pero sabía que tenía que sobrellevarla, pasarla rápidamente. Me tocó operarme y de ahí en más pensé solo en recuperarme; salió todo bien y lo importante es que lo llevé con calma, más allá que empecé a trotar antes del mes de operado. Con los kinesiólogos veníamos haciendo un trabajo de doble turno y eso ayudó, el trabajo de fuerza que se hizo antes de la operación fue importante. Más allá de que los plazos hay que cumplirlos, calculo que en un mes –que voy a cumplir 5 meses- ya voy a estar prácticamente normal. Estoy tranquilo, sé que la recuperación se está haciendo bien”. A los 33 años, Leonardo Baroni le juega con la experiencia a la recuperación. Mientras tanto, se ilusiona con la vuelta y advierte que “a principios de abril voy a estar en los seis meses ¡ojalá sea antes! A fines de marzo ya espero estar a disposición”.

