Alarcón: "La idea es hacer un buen torneo"

El defensor Walter Alarcón empezó a palpitar el debut de Huracán Corrientes en el Torneo Federal "C", que se dará el domingo a las 17.45 cuando reciban a Soberanía, en la Zona 11 de la Región Litoral Norte. Con objetivos altos, el chaqueño sabe que la localía será clave para aspirar a clasificar y “ser protagonistas”.

El experimentado defensor, Walter Alarcón, de gran carrera en varios clubes de la zona y destacado en los ascensos de Boca Unidos, habló de este ‘nuevo’ Azulgrana. “Estamos muy bien, se armó un lindo grupo, de ideas claras y de un objetivo en común: la idea es hacer un buen torneo”, aseveró el chaqueño quien –conociendo el paño- agregó que “hay jugadores de experiencia y que conocen el club”, en dialogo con el programa El Deportivo de La Red Corrientes (107.1 MHZ).



A los 37 años, Alarcón pasó por Chaco For Ever, el mencionado Boca Unidos, Fontana, Ferroviario y Resistencia Central pero sabe que todavía tiene algo para dar. Por eso, con humildad, reconoció que para llegar a este Huracán “había hablado con ‘Lelo’ (Gerónimo Vallejos). Me comentó cómo era el proyecto, me interesó y le propuse si podía hacer la pretemporada, que me evalúen, y si estaba a la altura que me den el visto bueno, y creo que cumplí”.



Sobre el equipo, el defensor que hará dupla central con Esteban ‘Tito’ Valenzuela, mencionó que “lo primordial, con tanta gente de experiencia, es mantener un orden y ser claros en las cosas que quiere el técnico. Tratar de hacernos fuertes de local, aprovechar nuestra cancha al máximo que es fundamental para esta categoría en la que por ahí no te vas a encontrar con una cancha linda para jugar, entonces tenemos que hacernos fuertes y aprovechar porque hay jugadores importantes”.



Ahora, ¿Huracán tiene posibilidades de conseguir uno de los ascensos al Federal B? “Ojalá que sí. Siempre las categorías más bajas son las más duras; además, el retraso del inicio de los otros torneos hacen que algunos jugadores que vienen jugando en otras categorías –para no quedar parados- se metan en el Federal C, lo que lo hacen más duro y competitivo”, reflexionó.



El domingo a las 17:45 hs, con arbitraje de Javier Magnago, recibirán en el "Gigante" del Berón de Estrada a Soberanía “un equipo duro, con un ‘mix’ de jugadores. Vi algo cuando jugaron un amistoso cuando jugaron en Ferroviario. No hay cosas que nos vayan a sorprender, sabemos cómo va a ser la categoría”, según palabras de Alarcón quien se ilusiona con seguir cumpliendo metas dentro del fútbol de la región, hoy con este Huracán Corrientes que se impulsa con el sudor de sus jugadores.



