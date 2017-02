Boca Unidos fichó a Osmar Ferreyra

El ex volante de River, Osmar Ferreyra, será la tercera cara nueva de la entidad "aurirroja" de cara a la reanudación de la Primera "B" Nacional. Esta tarde el "aurirrojo" jugará un partido amistoso con Chaco For Ever, y el "malevo" será presentado a sus nuevos compañeros.

Prosiguiendo con su preparación para jugar la segunda parte del torneo de la B Nacional, Boca Unidos enfrentará hoy a Chaco For Ever, en un encuentro de carácter amistoso, previsto para las 16:30 hs, en lo que marcará su segunda presentación de pretemporada en su cancha del complejo “Leoncio Benítez” del barrio 17 de Agosto.



Será el segundo encuentro amistoso que juegue en condición de local (la semana anterior igualó 2-2 con Sarmiento de Resistencia). Se jugarán dos minis (60’ dividido en dos tiempos y los dirigidos por Federico Domínguez tendrán más rodaje para ir mejorando su funcionamiento. De esta manera el “aurirrojo” sigue buscando su mejor forma física y futbolística, apuntando a la reanudación del campeonato que lo tiene en la 9º posición con 26 unidades. El entrenador Domínguez ya cuenta con el arquero Marcelo Ojeda, quien no estuvo en el último amistoso por estar recuperándose de una lesión.



El amistoso de esta tarde será el sexto en la pretemporada, recordando los partidos anteriores ante Tristán Suárez (2-2), Vélez Sarsfield (1-1), All Boys (3-0) y Banfield (1-1) todos en condición de visitantes; además del último frente a Sarmiento de Resistencia (2-2) que se jugó en una cancha auxiliar de Boca Unidos.



Llega Osmar Ferreyra



En lo que marcará la segunda incorporación con vistas a la reanudación del torneo de la B Nacional, Boca Unidos presentará hoy al segundo refuerzo, el “Malevo” Osmar Ferreyra. El experimentado mediocampista por izquierda será la segunda incorporación de Boca Unidos en este mercado de pase que sólo permite dos incorporaciones. Luego de su paso por Panetolikos, Grecia, el volante de 34 años llega para sumarse hoy al equipo de Federico Domínguez.



El “Malevo” arrancó como profesional en River Plate, donde tuvo un segundo ciclo de dos años entre 2013 y 2015. Además, pasó por San Lorenzo, Independiente y Atlético Rafaela entre otros en el ámbito local; en el exterior lo hizo en las ligas de Rusia, Holanda, Ucrania y Grecia. Dicha incorporación se suma al uruguayo Alejandro Villoldo y a Gonzalo Ríos quien no cuenta como cupo. Luego de jugar en su último equipo que fue el Panetolikos FC de Grecia, la cara nueva llegará hoy, miércoles, a la tarde a Corrientes para firmar su contrato con la entidad y vestir la camiseta “aurirroja”. Su característica de juego es la de un volante por izquierda, bastante hábil y con una muy buena pegada tanto con pelota en movimiento como quieta.



