Boca Unidos empató con Chaco For Ever en un amistoso

De cara al reinicio de la Primera "B" Nacional, el plantel del "aurirrojo" continúa con la disputa de partidos que le puedan dar los minutos necesarios para llegar de la mejor manera. Por eso, ayer recibió a Chaco For Ever, con el que terminó empatando 2-2, mientras que los suplentes cayeron por 2 a 1.

Boca Unidos jugó ayer un nuevo partido amistoso de cara a la reanudación del torneo de la Primera "B" Nacional. El rival de turno fue For Ever y al término de 80 minutos igualaron 2 a 2. Ross y Fabro anotaron para el “aurirrojo”, mientras que para la visita convirtieron Benítez y Passaglia. A la espera de la vuelta del fútbol oficial, Boca Unidos jugó en su predio un nuevo partido de preparación ante For Ever, que también espera la vuelta del fútbol del torneo Federal "A".



Los titulares jugaron 80 minutos, dos tiempos de 40’ cada uno, donde en la primera parte Boca Unidos se mostró superior y se fue al descanso 2 a 0 arriba. Carlos Ross a los 31’ de cabeza puso en ventaja a Boca tras un despeje corto del arquero visitante. Anteriormente el chileno había tenido un remate de afuera que pegó en el poste. Unos minutos más tarde, Martín Fabro armó una gran jugada personal eludiendo jugadores en el área para definir ante la salida del arquero, para irse al descanso por 2 a 0.



En el complemento, For Ever apretó en el comienzo y en una ráfaga antes de los 15’ igualó el encuentro. Primero fue a los 7’ Emanuel Benítez y a los 11’ de tiro libre Juan Passaglia. En medio de los dos tantos, Cristian Núñez tuvo el tercero de penal pero su remate pegó en el travesaño. Quedaron 25 minutos donde el partido se hizo dinámico con aproximaciones para los dos, pero no se sacaron más ventaja.



Llegó Ferreyra



Ayer, pasadas las 18 hs, llegó Osmar Ferreyra a Corrientes, la flamante incorporación de Boca Unidos para esta afrontar esta segunda parte del torneo, se acercó al complejo “Leoncio Benítez” para ir conociendo a sus nuevos compañeros.



Síntesis del partido:

Boca Unidos (2): Juan Marcelo Ojeda; Rolando Ricardone, Fernando Alloco, Marcelo Ortiz y Alejandro Villoldo; Mateo Ramírez, Diego Sánchez Paredes y Martín Fabro; Gonzalo Ríos, Cristian Núñez y Carlos Ross. DT Federico Domínguez.

Chaco For Ever (2): Mario Santilli; Nicolás Sotile, Marcos Cabrera, Carlos Castiglione y Edgardo Díaz; Matías Grandis, Oscar Gómez, Juan Passaglia y Emanuel Brítez; Diego Magno y Juan López. DT Pedro Dechat.

Cambios: en Boca Unidos, Leonel Ríos por Ramírez. En For Ever, Gonzalo Garabano, Julián Fernández, Gabriel Valdez, Franco Cabrera, Leonardo Roleizer, Emanuel Lazarini y Pablo Russo.

Goles: PT. 31’ Carlos Ross (BU), 35’ Martín Fabro (BU). ST 7’ Emanuel Benítez (CHF), 11’ Juan Passaglia (CHF).

Incidencias: ST. 9’ Cristian Núñez falló un penal.

Arbitro: Sergio Pérez.



Suplentes



A segunda hora jugaron los suplentes, donde Chaco For Ever se impuso 2 a 1. Para la visita anotaron Zelaya y Perara, mientras que para Boca Unidos descontó Marcelo Miranda. El equipo correntino formó con: Fabricio Henricot; Fabio Godoy, Ariel Morales y Ataliva Schweizer y Germán Herrera; Leonel Ríos, Ramiro Schweizer, Marcelo Miranda; Mariano Miño, Ignacio Valsangiacomo y Federico Nieto. Luego ingresaron: Saúl Abecasis y Alan Pérez.



La semana próxima, Boca Unidos organizará el cuadrangular Copa “Gobierno de la Provincia de Corrientes”, que tendrá los cruces entre Patronato vs. Crucero del Norte y Boca Unidos vs. Atlético Rafaela, previstos para el martes. El jueves, se enfrentarán primero entre los perdedores y luego los ganadores definirán el título. El miércoles, en tanto, se jugará un triangular con partidos de 50 minutos entre Boca Unidos alternativo, Comunicaciones de Mercedes y otro equipo correntino a designar.

Compacto del partido



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes