La "B" Nacional aceptó el proyecto del nuevo estatuto

Los dirigentes aprobaron el proyecto del nuevo estatuto de la AFA, aunque resta un paso trascendente: el dinero a recibir por la rescisión del contrato del Fútbol para Todos.

El Plenario de clubes del Ascenso aprobó ayer en la sede de AFA el acuerdo político con la Primera División. El lunes habrá una reunión con el Gobierno para transmitir lo resuelto y los campeonatos de las distintas categorías se reiniciarían el 3 de marzo. Con Claudio “Chiqui” Tapia a la cabeza, los representantes del ascenso que estuvieron en el encuentro del lunes con sus pares de Primera, les hicieron saber a los directivos de los clubes los puntos que destrabaron el conflicto político.

Pese a algunas disidencias, sobre todo en la cantidad de seis asambleístas que tendrá la B Nacional en la nueva estructura de estatuto, los dirigentes dieron el visto bueno a lo preacordado en un hotel de la zona de Retiro. De esta manera, habrá dos asambleas: una el 24 de febrero para aprobar rescisión del Fútbol para Todos y el nuevo contrato de TV, la reforma del Estatuto y la Superliga, y la otra será el 16 de marzo con la elección del nuevo presidente.

“Se aclaró el tema de la negociación, se aclararon diferentes puntos y cuestiones. Nosotros quizás queríamos otra cosa, pero estamos avanzando y si esto es por el bien del fútbol argentino, bienvenido sea”, afirmó el vicepresidente primero de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, en rueda de prensa. Al ser consultado sobre el arranque de los campeonatos, Ferreiro afirmó: “Vamos a tratar y hacer lo posible para que el fútbol arranque el 3 de marzo”.

“En el fútbol argentino hay una marcada diferencia entre ricos y pobres, todos necesitamos de todos, los grandes son generadores de riqueza y se ha discutido de cómo se reparte. Le pido disculpas a los presidentes que me tocó enfrentar desde la política”, señaló. Y finalizó: “Si se honra todo lo que venimos diciendo, vamos a tener un torneo sustentable. El lunes tenemos una reunión con el Gobierno para avalar todo lo acordado, el ascenso y el Interior siempre hace lo que se compromete”.



- “Veo difícil que arranque el 3 de marzo”



Miguel Silva, vicepresidente de Arsenal de Sarandí y exsecretario general de la Asociación del Fútbol Argentino, se mostró “escéptico” que el fútbol arranque el 3 de febrero. “Me parece difícil que nos den los tiempos para arrancar. No hay dinero, esperemos que llegue para ese momento, pero hay pasos a seguir, asambleas o al menos concursos privados y ver las propuestas de los interesados en los derechos de televisión. Eso va a llevar un tiempo”, dijo.



Silva reconoció que “estamos muy justos con las fechas. Febrero tiene 28 días y encima hay dos feriados. Yo no sé si llegamos a que el Estado ponga el dinero por la rescisión o los privados depositen la plata”, declaró a TyC Sports. Sobre la disposición que los últimos ocho promedios de Primera división no tengan asambleístas para votar al futuro presidente de AFA, confesó: “Los clubes que quedamos afuera tuvimos una grandeza muy importante al haber renunciado a ese derecho, pero para mejorar el fútbol argentino lo decidimos”. Por último, dijo que “de ninguna manera FIFA” hizo saber que el regreso del fútbol no debía extenderse más de la doble fecha de Eliminatorias.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes