“Uno tiene que estar tranquilo porque hizo las cosas bien”

Julio García dejó de ser el entrenador de Mandiyú de manera sorpresiva y por una decisión dirigencial y, a pesar de la forma, se fue sabiendo “que es fútbol” y que quizás “puedo volver algún día”.

"Me hago la misma pregunta pero la respeto, es su decisión”, contestó el entrenador cuando se le preguntó sobre los ‘por qué’ de su alejamiento del cargo, en una decisión exclusiva de la dirigencia. “No estoy de acuerdo porque en diciembre habíamos hablado de una cosa, que había un proyecto largo sobre la Copa (Argentina) y la Liga; sobre todo promover jugadores de las cantera y –hoy por hoy- Mandiyú está haciendo ese trabajo, tranquilamente con mi gente. Por un lado estoy tranquilo por los jugadores y orgulloso de uno mismo”, deslizó Julio García en dialogo con El Deportivo de radio La Red Corrientes (107.1 MHZ).



Es que “era un proyecto largo: promover chicos de las inferiores… pero nunca se pudo llegar a eso. Ayer me comunicaron las autoridades del club pero uno tiene que estar tranquilo porque sabe que hizo las cosas bien y lo que más me interesa es lo que puedan decir los jugadores… lo demás es pasajero. A lo mejor soy un palo en la rueda para algunos o para alguien pero estoy tranquilo porque sé de mis convicciones, mi forma de trabajar. Lo otro va y viene. En la vida, para mí lo fundamental, es lo que me dejaron los jugadores, hemos formado un grupo espectacular, muy bueno, algo que hoy en día se ha perdido el respeto, la humildad y nosotros hemos formado un proyecto lindo. La vida da muchas vueltas, esto es fútbol, y algún día puedo volver a estar nuevamente en el Deportivo”, continuó el ex delantero.



En la tarde/noche del lunes, la dirigencia de Deportivo Mandiyú dio a conocer que prescindía de los servicios de Julio García por motivos futbolísticos, algo que no le cierra a García porque “ellos me dijeron una cosa en diciembre y me salieron con una cosa ahora; no veo que sea por una parte deportiva: he ganado un partido y he perdido otro, fuimos superiores en los dos partidos pero es fútbol”. “No le encuentro la explicación, no había un argumento”, se lamentó, agregando que “no pude ni siquiera arrancar un proyecto, estuve un mes y un día, pero lo lindo es que he sacado dos chicos de la cantera, de 17 años, que estaban tapados”.



Más allá de eso, a modo de consuelo, destacó que “hemos formado un lindo grupo. Estoy convencido que tiene muy buenos jugadores Mandiyú y era cuestión de días o meses para poder afrontar y llegar a algo muy bueno. De los que consiguieron el objetivo en el torneo pasado me han quedado 5 o 6, después tuve que armar todo de vuelta. Al margen de eso, en los dos juegos fuimos superiores y por una cosa u otra hemos quedado afuera”.



