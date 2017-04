Se programó la 1ª fecha de la "A" y la "B" del Oficial 2017

Con 6 partidos, el sábado dará inicio el torneo de primera división en sus dos categorías, dentro de un programa que tiene previstos 4 encuentros para el domingo, y uno más el miércoles, que completarán la grilla de la primera fecha del Campeonato Oficial 2017.

Curupay, campeón reinante de la primera A, debutará ante Mandiyú que en la primera parte del Oficial tendrá a algunos jugadores que participarán del Federal A. Este encuentro, el más atractivo para el inicio, se jugará el sábado a las 16 hs, en cancha de Alvear.

Dos duelos con historia se darán en cancha del "Decano": Sportivo y Boca Unidos abrirán la jornada, desde las 14 hs, y luego Libertad recibirá a Lipton; en tanto que Huracán recibirá a Mburucuyá desde las 16 hs; y en el ‘Mbayá Soto’, Juventud Naciente recibirá a Cambá Cuá. El miércoles, también a las 16 hs, La Amistad hará las veces de local en el ‘Juan Carlos Vallejos’, ante Ferroviario que este fin de semana juega la revancha de las semifinales de la Súper Copa Correntina.

Por su parte, el ascendido INVICO jugará en Huracán ante Alvear –el sábado a las 14 hs-, en el adelantado de la B. El domingo se completará con Santa Catalina y Soberanía (14 hs) y Villa Raquel con Talleres (16 hs), en cancha de Alvear; y Rivadavia ante Quilmes (14 hs) y San Marcos contra San Jorge (16 hs), en Lipton. Queda libre Defensores de Torino. Por último, la primera C pidió postergar una semana más el inicio de su torneo, algo que fue aceptado, por lo que recién se iniciará el fin de semana del 22. A continuación, la programación de la primera fecha de la A y la B.



Sábado 8

Cancha de Alvear:

16:00 Curupay vs. Mandiyú (A)

Cancha de San Luis del Palmar:

16:00 Juventud Naciente vs. Cambá Cuá (A)

Cancha de Huracán:

14:00 INVICO vs. Alvear (B)

16:00 Huracán vs. Mburucuyá (A)

Cancha de Libertad:

14:00 Sportivo Corrientes vs. Boca Unidos (A)

16:00 Libertad vs. Lipton (A)

Domingo 9:

Cancha de Alvear:

14:00 Santa Catalina vs. Soberanía (B)

16:00 Villa Raquel vs. Talleres (B)

Cancha de Lipton:

14:00 Rivadavia vs. Quilmes (B)

16:00 San Marcos vs. San Jorge (B)

Libre: En 1ra. B Defensores de Torino

Miércoles 12:

Cancha de Ferroviario:

16:00 La Amistad vs. Ferroviario (A)



