La lluvia obligó a suspender la 1ª fecha del Oficial 2017

La copiosa lluvia caída desde la madrugada de hoy obligó a la mesa directiva de la Liga Correntina de Fútbol a tener que suspender la primera jornada del Torneo Oficial 2017. La suspensión también incluye a los cotejos que debían jugarse mañana.

Esta tarde tenía que levantarse el telón del Torneo Oficial de la Primera División "A" y de la Primera División "B" de la Liga Correntina de Fútbol, pero la intensa lluvia caída durante la madrugada obligó a la mesa directiva a tener que suspender los encuentros del fin de semana en todas sus categorías. En la reunión habitual de los días martes se reprogramaran todos los cotejos que debían jugarse este fin de semana.



Los partidos de la 1ª fecha:

Primera "A":

Curupay vs. Mandiyú

Juventud Naciente vs. Cambá Cuá

Sportivo Corrientes vs. Boca Unidos

Huracán vs. Mburucuyá

Libertad vs. Lipton

La Amistad vs. Ferroviario

Primera "B"

Invico vs. Alvear

Santa Catalina vs. Soberanía

Villa Raquel vs. Talleres

Rivadavia vs. Quilmes

San Marcos vs. San Jorge

Libre: Defensores de Torino



