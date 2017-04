Boca Unidos perdió con Almagro y sumó su quinta derrota seguida

El "aurirrojo" continúa en caída libre, sumó su quinta derrota seguida, al caer en su estadio ante Almagro por 2 a 1, en un encuentro correspondiente a la 26ª fecha de la Primera "B" Nacional. Abel Luciatti abrió la cuenta y empató Cristian Núñez; pero Nicolás Reniero puso el gol sobre el final del partido.

Boca Unidos, que no sólo perdió otro partido más, la cuarta de local al hilo y quinta sumando el traspié de la semana anterior. Ayer, Almagro desnudó las dificultades y terminó imponiéndose por 2 a 1, con goles de Abel Lucietti en la etapa inicial y de Nicolás Reniero en el segundo tiempo. En tanto el empate parcial para el “aurirrojo” fue obra de Cristian Núñez.



En el balance de los noventa minutos Almagro exhibió mejor juego colectivo respaldado por individualidades desequilibrantes, en especial de su goleador Reniero, que se desquitó con el gol convertido a tres minutos del final, oscureciendo el que cabeceó alto en la primera parte. Lógicamente, la nueva derrota iba a hacer eclosión y luego de la reunión post partidos con Almagro, Federico Domínguez dio un paso al costado después de dirigir a Boca Unidos 14 partidos, de los que ganó 4, empató 2 y perdió 8.



Desde el comienzo Almagro insinuó que no iba a resultar fácil de doblegar y mediante precisas triangulaciones, el criterio para tocar la pelota y la decisión en ir a buscar el arco rival, llegando entre cuatro y cinco a definir, fue manejando el trámite de juego. Así, luego de un ataque de Boca (pase de Osmar Ferreyra el zurdo Germán Herrera remató con fuerza y el balón cruzo frente al arco), el “tricolor” de José Ingenieros abrió el marcador.



Una vez más encaró por la izquierda Fabián Espínola a los 6’ y mandó un preciso centro que de arremetida la empujó adentro Abel Luciatti, coronado una jugada iniciada con pelota detenida, ante la sorpresa local. Boca Unidos no daba señal de vida y los pelotazos largos eran fácilmente controlados por los espigados defensores de Almagro. Sólo el correcto desempeño de Ataliva Schweizer, quitando y tocando casi siempre por abajo y con criterio, escapaba al escaso aporte de los demás mediocampistas.



Por ende, las aproximaciones fueron de la visita con un cabezazo de Reniero apenas alto ganándole en el salto a todos. Sin embargo en el momento menos indicado -a los 28’- Ricardone recuperó la pelota y envió el centro, que encontró bien ubicado a Cristian Núñez, quien con una especie de “palomita” derrotó a Limusin conectando de cabeza a metros del arco. Enseguida un zurdazo de Germán Herrera careció de puntería y un minutos después repitió el remate, esta vez de derecha, salvando un defensor; a los 33’ Miño -no estuvo lúcido como en otros juegos- le dio un pase a Herrera desde la izquierda y el disparo terminó cruzado y muy alto.



Ya habían entrado en Boca Unidos Leonel Ríos en lugar de Ross y Federico Nieto por Cristian Núñez. Es decir que el DT Federico Domínguez decidió jugar con un delantero menos. No obstante, a los 34’ Miño le puso con el pie zurdo un pase a espalda de los centrales, encaró Federico Nieto pero adelantó un poquito la pelota y al no rematar de primera perdió la posibilidad de convertir el segundo gol para Boca Unidos.



En los instantes cercanos al epílogo del partido avisó Almagro a los 41’ con un cabezazo de Nicolás Sansotre que encontró buena respuesta de Henricot y uno después, a los 42’, el “tricolor” atacó de nuevo, hubo un centro pasado que Sansotre la bajó de pique con un cabezazo y entrando por detrás de todos y también de cabeza Nicolás Reniero convirtió el segundo gol.



Fue el golpe letal para Boca Unidos, que en lo que va del año todavía no alcanzó una identidad de juego, dispuso de algunas situaciones que no pudo definir con justeza, pero no da la sensación de ser un equipo capaz de cometer la “osadía” de atacar en serio; como si lo hizo Almagro y por eso vuelve a Buenos Aires con tres puntos de oro que lo invitan a soñar. Para el “aurirrojo” la quinta derrota al hilo implicó la salida del entrenador Federico Domínguez, quien no alcanzó a redondear una campaña aunque sea aceptable y ahora vendrá el interinato de Roberto Marioni, con el primer partido el viernes a las 20 contra Central Córdoba en Santiago del Estero.



Síntesis del partido:

Boca Unidos (1): Fabricio Henricot; Rolando Ricardone, Alan Pérez, Fernando Alloco y Alejandro Villoldo; Germán Herrera, Ataliva Schweizer, Osmar Ferreyra, Mariano Miño; Carlos Ross y Cristian Núñez. DT: Federico Domínguez.

Almagro (2): Cristian Limousin; Nicolás Sansotre, Nicolás Arrechea, Matías Di Benedetto y Abel Luciatti; Ezequiel Piovi, Federico Sardella, Fabián Espíndola y Matías Morales; Francisco Grhal y Nicolás Reniero. DT: Felipe De La Riva.

Goles: PT 7´ Abel Luciatti (A), 28´ Cristian Núñez (BU) y 43´ Nicolás Reniero (A).

Cambios: PT 34´ Ariel Morales por Alloco (BU); ST, inicio, Ariel Chávez por Espíndola (A), 12’ Emanuel Barboza por Grhal (A), 20´ Nicolás Ledesma por Morales (A), 22´ Leonel Ríos por Ross (BU) y 27´ Federico Nieto por Núñez (BU).

Árbitro: Luis Álvarez.

Cancha: Boca Unidos.

