Marioni: "Recomponer fundamentalmente el tema anímico"

El director técnico interino de Boca Unidos, Roberto Marioni, adelantó que las premisas fundamentales con las que trabajará en estas horas al frente del plantel “aurirrojo” serán: “Recomponer fundamentalmente el tema anímico y tratar de darle un orden futbolístico” al equipo.

Previo a asumir, el DT habló con el programa “Era por abajo” de radio Unne (99.7 Mhz). “Vamos a ver cómo se desarrolla la búsqueda o selección de los posibles candidatos a ocupar el cargo, mientras tanto estamos planificando los entrenamientos”. El santafesino indicó que “vamos a tratar de recomponer, fundamentalmente el tema anímico, y en el poquito tiempo que hay para el partido del viernes también vamos a tratar de darle un orden futbolístico” (al equipo).



“Si tenemos que dirigir el viernes, obviamente que ya empezaremos a trabajar a partir de mañana (por hoy) en el armado de un equipo y una idea futbolística”, manifestó el santafesino, quien ocupa el cargo de coordinador de fútbol en la institución. Este es el segundo ciclo de Marioni como DT interino en el mismo campeonato. La oportunidad anterior fue luego del alejamiento de Omar Labruna.



En tal sentido, los jugadores ya están al tanto acerca de la forma de trabajar y la idea de juego del técnico. “Los jugadores ya me conocen, si bien he dirigido poco, estuve durante tres semanas en las que jugamos cinco partidos, así que fue muy intenso, y ellos más o menos ya saben lo que me gusta”, expresó.



Boca Unidos consiguió 1 de los últimos 18 puntos, una situación que no puede pasar desapercibida. Por eso el entrenador considera que “es un trabajo importante el que hay que hacer porque el grupo viene golpeado”. “Me parece que lo más importante es que podamos hacer un buen diagnóstico, y luego realizar una especie de terapia de grupo, es decir, sentarnos y ver lo que nos toca a cada uno, corregir los errores y aportar lo mejor que tenemos, tanto en mejorar las partes débiles como potenciar las virtudes”, adelantó Marioni.



El santafesino dijo que “hay que adaptarse también a lo que tenemos, ver quiénes de los jugadores están disponibles y todo eso” en alusión a las bajas y altas que tendrá el plantel para el próximo juego. Indudablemente que más allá de las cuestiones técnico tácticas, las lesiones condicionaron la gestión de Federico Domínguez.



“No se trata de justificar o no justificar, pero indudablemente que son circunstancias que condicionan. Tener a Gonzalo Ríos desgarrado, Ricardone con doble fractura, Allocco con una lesión muscular, Toti (Ríos) en esta última semana viene con una molestia en el aductor, en realidad son circunstancias que hacen a la imposibilidad de encarar con normalidad un torneo. A veces los entrenadores lo podemos resolver y lamentablemente otra veces no lo podemos resolver y se dan este tipo de situaciones”, manifestó.



Dentro de la mala racha, Marioni manifestó que lo positivo es que falta mucho todavía para que termine el torneo y “todo está abierto, por lo que hay que tratar de aprovechar las oportunidades que tenemos, teniendo en cuenta que hay un plantel muy importante, con jugadores de mucha experiencia y con jóvenes que están muy bien”, concluyó.



Nota: “Era por abajo” de radio Unne (99.7 Mhz) / Texto: Diario El Litoral



