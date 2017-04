Bassedas: “El equipo tiene que reaccionar”

El flamante entrenador de Boca Unidos dejó sus sensaciones luego de haber firmado el contrato que lo vincula a la entidad correntina. No quiere que sus jugadores “desvíen su atención, tienen que reaccionar; tiene que haber motivación interna”, dijo en su primer contacto con un medio local.

Christian Bassedas se convirtió ayer en el nuevo director técnico del Aurirrojo y dejó sus primeros conceptos desde Buenos, donde estuvo reunido con el presidente Alfredo Schweizer. El lunes iniciará su segundo ciclo al frente de un plantel, recordando que el anterior fue Vélez, club del que surgió como jugador y del que también fue manager.



“He firmado el contrato, lo cual asumo con mucha responsabilidad y mucha alegría porque estamos ilusionados, y con ganas de hacer un buen trabajo, estar cerca de los muchachos para intentar revertir este momento y volver a creer en el equipo”, dijo entre sus primeras palabras con el programa ‘El Deportivo’ de La Red Corrientes (107.1 MHZ).



“He visto el plantel, al equipo –tengo que profundizar mucho más porque esto fue muy rápido-, para mí es un desafío para seguir creciendo y espero que también lo sea para Boca Unidos, aspirar a más. También me ha gustado la forma de cuidar al club según me lo manifestó el presidente. Me gusta involucrar a toda la gente del club, pelear por un mismo objetivo que es el crecimiento del club, y esa es la idea que queremos sostener”, mencionó al momento de responder sobre qué lo sedujo para venir a Corrientes.



En relación al cuerpo técnico, adelantó que vendrá con Héctor Almandoz (ayudante); los ‘profes’ Alfredo Scianna y Lucas Dolabani –que también se encarga de la edición de videos, del rival o nuestro-. Seguramente, quizás haya gente que viene trabajando y son buenos auxiliares y seguramente las puertas estarán abiertas para conformar un buen equipo de trabajo que tiene que ver con el éxito más allá que el resultado final sea el que todos queremos, que también el camino sea el que uno piensa que debe ser, con una manera de conducción, reglas disciplinarias”.



Por otra parte, será la primera vez que dirija en la categoría, algo que es un desafío: “sí, pero creo que la esencia del fútbol es la misma en todas las divisiones. La preparación, el deseo, la ilusión de querer superarse es la misma en todos los clubes. A partir de hoy, para mí Boca Unidos es lo más importante. En la vida todo es un desafío pero uno lo asume con responsabilidad y agrado”. “Me gustaría estar ya en Corrientes, cerca de los jugadores pero la idea es viajar el domingo para acomodarme un poco, con la familia, hay cuestiones personales pero de todos modos ya estoy involucrado de lleno, metido con el grupo”, agregó.



Al momento de hablar sobre la idea que piensa para su Boca Unidos, expresó que “no soy de aferrarme a ningún sistema ni estilo, sí me gustaría potenciar las virtudes de los jugadores, que tengan libertad para jugar, un orden táctico, y necesito verlos de cerca para afianzar lo que uno ve por videos. A partir de ahí elegiremos la mejor línea para que el equipo, más allá de las individualidades, detrás de una estructura se sienta cómodo”.



Sobre eso, sabe que “en estos días sí tengo que profundizar con la radiografía del plantel y a su vez de los rivales” y se consideró como “un tipo que se guía mucho por lo que veo en los campos de juego, por lo que percibo… intentaremos que los entrenamientos sea como en los partidos y ahí uno saca las conclusiones”.



“Lo importante ahora es que los muchachos se concentren en el partido del viernes y no tanto en mí y en esta nueva historia; no quiero que desvíen su atención, el equipo tiene que reaccionar, tiene que haber motivación interna de cada uno con el deseo de ir a buscar un buen resultado a Santiago del Estero y recuperar la autoestima, la confianza porque el fútbol también es estado de ánimo y por ahí también pasa la cuestión”, dijo, entre uno de los conceptos vertidos previo a su llegada a Corrientes.



Fuente: El Deportivo de Radio La Red Corrientes (107.1 MHZ)



