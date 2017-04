Boca Unidos rescató un empate sobre el final en Santiago

Por la 27ª fecha de la Primera "B" Nacional, el "aurirrojo" empató 1 a 1 como visitante ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El elenco "aurirrojo" volvió a sumar después de cinco derrotas seguidas. Osvaldo Miranda abrió la cuenta para el local, mientras que el Osmar Ferreyra sobre el cierre del partido decretó la igualdad final.

Por fin Bo­ca Uni­dos pu­do cor­tar la ma­la ra­cha y si bien es cier­to no ga­nó por lo me­nos pu­do res­ca­tar un pun­to que cor­tó la se­rie de cin­co de­rro­tas al hi­lo. El par­ti­do de la 27ª fe­cha de la Primera "B" Na­cio­nal tu­vo un rit­mo in­ten­so, con Cen­tral Cór­do­ba ma­ne­jan­do al co­mien­zo y la vi­si­ta lo equi­li­bró bas­tan­te des­pués. Al fi­nal ter­mi­na­ron em­pa­ta­dos 1 a 1 con go­les en el se­gun­do tiem­po, a los 9’ Os­val­do Mi­ran­da con im­pe­ca­ble ca­be­za­zo y a cin­co del epí­lo­go Os­mar Fe­rrey­ra con un re­ma­te des­de afue­ra del área que de­jó sin chan­ces al ar­que­ro Cal­vi­ño.



Sa­lió co­mo una trom­ba Cen­tral Cór­do­ba ni bien co­men­zó el par­ti­do y apu­ró a Bo­ca Uni­dos que en esos mo­men­tos no ha­cía pie. La ve­lo­ci­dad y ha­bi­li­dad de Le­o­nar­do Se­quei­ra fue un pro­ble­ma sin so­lu­ción pa­ra Ger­mán He­rre­ra que no lo po­día pa­rar. En­ton­ces, con el ofi­cio de Mar­tín Za­pa­ta el “fe­rro­via­rio” do­mi­nó el jue­go has­ta pro­me­diar la eta­pa, aun­que sin “las­ti­mar” de­ma­sia­do a un ri­val que no po­día sa­lir de su cam­po y su úni­co es­ca­pe eran las pe­lo­tas lar­gas pa­ra Cris­tian Nú­ñez, que a ve­ces te­nía la com­pa­ñía de Ma­ria­no Mi­ño y de Os­mar Fe­rrey­ra.



Así, las lle­ga­das ha­cia el ar­co de­fen­di­do por Hen­ri­cot se fue­ron sus­ci­tan­do, al mi­nu­to Za­pa­ta to­mó un des­pe­je cor­to tras un buen des­bor­de de Se­quei­ra y su re­ma­te sa­lió muy an­cho. En­se­gui­da, otra vez es­ca­pó Se­quei­ra a la mar­ca de He­rre­ra y su cen­tro ra­san­te cor­tó Fa­bio Go­doy an­ti­ci­pan­do a Mi­ran­da que se dis­po­nía a em­pu­jar­la en la bo­ca del ar­co. De a po­co se fue aco­mo­dan­do Bo­ca Uni­dos, ya que ha­bía te­ni­do in­con­ve­nien­tes por las ban­das y tra­tó de sa­lir del en­cie­rro. Lo fue lo­gran­do en la me­di­da que Fe­rrey­ra y Ma­teo Ra­mí­rez hi­cie­ron la co­ber­tu­ra ayu­dan­do a Sán­chez Pa­re­des y Ata­li­va Schwei­zer y en­ton­ces el trá­mi­te de jue­go se equi­li­bró.



Se re­par­tie­ron la pe­lo­ta, a los 35’ Se­quei­ra hi­zo una gran ju­ga­da so­bre la de­re­cha y su re­ma­te ce­rra­do dio en el cos­ta­do de la red. Un mi­nu­to des­pués res­pon­dió Bo­ca Uni­dos con una en­tra­da por el cen­tro de Ma­ria­no Mi­ño quien re­sol­vió con re­ma­te muy al­to. Al ra­to, un ti­ro li­bre de Fe­rrey­ra ca­be­ceó al­to Ra­mí­rez y en la úl­ti­ma de la eta­pa ini­cial otra vez “Le­o” Se­quei­ra di­bu­jó una gran ju­ga­da y man­dó el cen­tro ba­jo y fuer­te que no al­can­za­ron sus com­pa­ñe­ros, y Go­doy la pa­ró pa­ra sa­lir ju­gan­do, en una ac­ción de ries­go con­tra el ar­co de Bo­ca Uni­dos.



Fue más pa­re­jo el par­ti­do en el se­gun­do tiem­po en que ba­jó un po­co la in­ten­si­dad del jue­go; aun­que los dos tu­vie­ron si­tua­cio­nes. Al mi­nu­to Os­mar Fe­rrey­ra sa­có un fuer­te re­ma­te de afue­ra y el ar­que­ro se exi­gió arro­jan­do­se ha­cia un cos­ta­do. Res­pon­dió Mar­tín Za­pa­ta (fi­gu­ra jun­to a Le­o­nar­do Se­quei­ra) y con­tu­vo aba­jo Hen­ri­cot. A los 6’ Bo­ca Uni­dos es­tu­vo a pun­to de abrir el mar­ca­dor en la me­jor ju­ga­da que ge­ne­ró. La to­ca­ron Nú­ñez y Ma­ria­no Mi­ño quien gam­be­teó a dos ri­va­les y le dio el pa­se gol a Ma­teo Ra­mí­rez que re­ma­tó ape­nas des­via­do an­te el achi­que del ar­que­ro Cal­vi­ño.



Has­ta que a los 9’ Se­quei­ra le ti­ró un “ca­ño” en la me­dia can­cha a He­rre­ra, des­bor­dó por la de­re­cha y su cen­tro lo co­nec­tó con el pa­rie­tal iz­quier­do Os­val­do Mi­ran­da po­nien­do la pe­lo­ta le­jos del al­can­ce de Hen­ri­cot, de­sa­tan­do el fes­te­jo de los hin­chas lo­ca­les. Bo­ca Uni­dos bus­có tor­cer el rum­bo del par­ti­do al pro­me­diar la eta­pa con el in­gre­so de Gon­za­lo Rí­os por Ma­teo Ra­mí­rez, po­nien­do más gen­te en cam­po de Cen­tral Cór­do­ba. Des­pués en­tra­ron Le­o­nel Rí­os y Fe­de­ri­co Nie­to, con lo que de­jó im­plí­ci­to la in­ten­ción de ir en bus­ca del em­pa­te. Un ti­ro de em­bo­qui­lla­da de Fe­rrey­ra es­tu­vo cer­ca de dar­le el em­pa­te pe­ro la pe­lo­ta ca­yó de­trás del tra­ve­sa­ño.



Has­ta que cuan­do la par­cia­li­dad lo­cal pre­pa­ra­ba el fes­te­jo, fal­tan­do cin­co mi­nu­tos Nie­to “gua­pe­ó” una pe­lo­ta en la me­dia lu­na, Os­mar Fe­rrey­ra que acom­pa­ña­ba to­mó an­tes de en­trar al área y des­pi­dió un fuer­te dis­pa­ro ba­jo que de­jó pa­ra­do al ar­que­ro lo­cal. Fue el em­pa­te de Bo­ca Uni­dos que de­jó “he­la­da” a la hin­cha­da lo­cal y en tiem­po adi­cio­nal el equi­po lo pu­do aguan­tar y vuel­ve a Co­rrien­tes con la sa­tis­fac­ción de ha­ber cor­ta­do una “se­quí­a” de cin­co de­rro­tas con­se­cu­ti­vas. Un buen sín­to­ma pa­ra el “au­ri­rro­jo” que el lu­nes es­pe­ra­rá con otro sem­blan­te la asun­ción de Cris­tian Bas­se­das co­mo nue­vo con­duc­tor téc­ni­co del equi­po.



