Curupay - Mandiyú el destacado en el inicio del Oficial 2017

Dos de los mejores planteles del fútbol local chocarán en la apertura de la competencia casera. El juego tendrá el contralor de Miguel González en la cancha de Alvear. El programa contempla cotejos en los escenarios de Libertad, Huracán Corrientes y San Luis del Palmar.

Una semana más de espera, para que la cinco comience a rodar. Esta tarde comienza el Torneo Oficial que organiza la Liga Correntina de Fútbol. En distintos escenarios comenzará a disputarse la fecha inaugural de la competencia que abarcará todo lo que resta de este 2017. Lo más saliente, en el inicio, será el juego que sostendrán en cancha de Alvear, Curupay ante Mandiyú. El último campeón liguista enfrentando al elenco que ascendió al Torneo Federal A. El choque inaugural entre "madereros" y "albos", seguramente tendrá una buena respuesta de público en el escenario Eva Perón.



El club del barrio Bañado Norte tiene una base de jugadores que en su momento vistió los colores de Mandiyú y en el "Algodonero" se producirá la presentación como entrenador de Ariel Cedrez, que tuvo un paso por Curupay acompañando a Pablo Suárez en uno de los momentos más brillantes de los últimos años. En cancha de Libertad, el programa de partidos de la primera A será doble. El primer turno jugarán Sportivo Corrientes con el juvenil Boca Unidos y después saldrán a la cancha Libertad y Lipton, en duelo de equipos que llegan de la primera B y tienen como objetivo consolidarse en la categoría.



En San Luis del Palmar se presentará Juventud Naciente, que regresa a la elite del fútbol capitalino después de muchos años de militar en las divisiones de ascenso. En el estadio sanluiseño oficiará de anfitrión de Cambá Cuá, equipo que apunta a mejorar lo realizado en la temporada anterior. El programa de partidos de la primera A se cierra con la propuesta en el "gigante" del Berón de Astrada, el dueño de casa, Huracán Corrientes buscará comenzar con el pie derecho recibiendo a Mburucuyá. El equipo del Interior realizó una gran campaña el año último e inclusive jugó el cuadrangular final.



ASCENSO



En el mapa de la divisional B se disputará un partido en cancha de Huracán Corrientes. En el primer turno en el "gigante" saldrán a la cancha Invico ante Alvear desde las 14.30. La fecha inaugural de la primera B se completará mañana en dos escenarios.



Programa de partidos:

Hoy:

Cancha de Alvear:

16:00 Curupay vs. Mandiyú (A)

Cancha de San Luis del Palmar:

16:00 Juventud Naciente vs. Cambá Cuá (A)

Cancha de Huracán:

14:00 INVICO vs. Alvear (B)

16:00 Huracán vs. Mburucuyá (A)

Cancha de Libertad:

14:00 Sportivo Corrientes vs. Boca Unidos (A)

16:00 Libertad vs. Lipton (A)

Mañana:

Cancha de Alvear:

14:00 Santa Catalina vs. Soberanía (B)

16:00 Villa Raquel vs. Talleres (B)

Cancha de Lipton:

14:00 Rivadavia vs. Quilmes (B)

16:00 San Marcos vs. San Jorge (B)

Libre: En 1ra. B Defensores de Torino

Miércoles 19:

Cancha de Ferroviario:

16:00 La Amistad vs. Ferroviario (A)



